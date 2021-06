Desde que la cadena Telemundo anunció la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, los fanáticos de la telenovela han estado a la expectativa sobre las posibles sorpresas que traería la secuela. La información confirmada hasta el momento es muy poca, por lo que el público quiere saber si verán nuevamente en las pantallas al elenco original protagonizado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Según información oficial de la cadena Telemundo, la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” girará en torno a una tragedia que marcará el destino de cada uno de los personajes. Se sabe que la secuela contará la vida de los hermanos Reyes y hermanas Elizondo 20 años después.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si todos los protagonistas que aparecieron en la primera temporada- que se emitió en el 2003- volverán a hacer parte de la historia. ¿Estarán todas las parejas o faltará alguna? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

“Pasión de gavilanes” estuvo protagonizada en el 2003 por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. (Foto: Netflix)

“PASIÓN DE GAVILANES”: LA PAREJA QUE NO APARECERÁ EN LA TEMPORADA 2

Como se sabe, no todos los actores del elenco original de “Pasión de gavilanes” participarán en la secuela. Entre ellos está Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes, el cual dejó bien en claro que está pensando en otros objetivos y, por el momento, no le interesa retomar un proyecto del pasado.

Eso sí, Michel Brown agradeció la propuesta que le hicieron para retomar su antiguo personaje. Si bien el actor considera que la experiencia para los que estarán en la temporada 2, “va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo”, para él no lo sería tanto.

“A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, señaló cuando se le consultó sobre el tema.

Teniendo en cuenta la ausencia de Michel Brown, tampoco está muy claro si Natasha Klauss, quien hizo de Sarita Elizondo, estaría de regreso. Como se recuerda, los actores eran pareja en la ficción, por lo que ahora es poco probable ver nuevamente juntos a Sarita Elizondo y Franco Reyes.

Sin embargo, se manejan otras opciones. Es probable que la producción de Telemundo reemplace a Michel Brown con otro actor o que se le dé un giro a la historia que justifique su ausencia.

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo conquistó a toda América Latina. (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Hasta el momento, Telemundo no ha dado detalles sobre la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”. Se desconoce fechas de grabaciones y cuándo será el estreno del nuevo proyecto, por lo que los fans deberán seguir esperando con mucha paciencia mientras se soluciona todo.

Según el comunicado compartido por la cadena internacional, la secuela contará otro trágico crimen que involucrará a uno de los hijos de las parejas ya conocidas en la versión original.

“Veinte años después, los Reyes y los Elizondo se han unido como una familia, pero sus vínculos van a ser puestos a prueba por nuevos desafíos. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo”, se lee en un comunicado de prensa de la cadena Telemundo.