Danna García inició su carrera desde que era muy joven, hizo apariciones en diversas telenovelas colombianas, pero sin duda, su personaje de ‘Norma Elizondo’ en “Pasión de gavilanes” marcó un antes y un después en su trayectoria, ya que desde ese momento, se convirtió en una de las actrices más populares y cotizadas en el mundo de las telenovelas.

Ya han pasado más de 15 años desde que se estrenó este melodrama y hoy, gracias a Netflix, la historia de las ‘hermanas Elizondo’ y los ‘hermanos Reyes’ ha vuelto a la memoria de los televidentes y a sumado nuevos seguidores.

Pero también ha puesto de nuevo en vigencia a cada uno de los protagonistas de esta telenovela y Danna García no ha sido ajena a esto, es más, todos los medios de comunicación siguieron la evolución que tuvo mientras se encontraba internada y aislada al ser víctima del nuevo coronavirus.

Hoy ha vuelto ha ser noticia al confesar que hace unos años tuvo que sortear muchos obstáculos a lo largo de su exitosa carrera como actriz, pero también ha sido víctima de acoso por parte de un famoso director de Hollywood.

¿QUÉ HA DICHO DANNA GARCÍA SOBRE ESTA AMARGA EXPERIENCIA?

Danna García vio truncado hace algunos años su sueño de triunfar en Hollywood debido a la amarga experiencia que vivió al ser acosada por un famoso director.

En una reciente entrevista con su amigo Jomari Goyso para el programa “Sal y pimienta” de Univision, la recordada ‘Norma Elizondo’ ha contado esos terribles momentos que vivió.

“En Los Ángeles sí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles”, se sinceró.

“Un director me dijo: ‘necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea no era actuando, que necesitaba yo explotar más eso”, rememoró.

Danna García se ha reencontrado de forma virtual con sus compañeros de "Pasión de gavilanes" y han hecho las pases (Foto: Televisa)

Danna García recuerda como si fuera ayer el momento en el que el director trató de propasarse con ella.

“Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena con [un famoso actor] y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘no, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, compartió Danna.

La actriz explicó que no hizo público en su momento lo sucedido por recomendación de su mánager.

“En ese momento yo le conté a mi mánager y mi mánager me dijo: ‘de eso no se habla, next. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la policía? Next’”, dijo.

