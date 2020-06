Hay telenovelas que pasan desapercibidas y otras que son recordadas por más que pasen los años y tal es el caso de “Gata Salvaje”. La historia de amor que fue protagonizada por Mario Cimarro y Marlene Favela en 2002 tuvo un gran éxito que siempre ocupó el primer lugar en el rating en Estados Unidos.

La química entre los protagonistas y el gran trabajo que realizó todo el elenco hizo que este melodrama se convierta en todo un éxito no solo en su país de origen, sino en varias partes del mundo.

La telenovela contaba la historia de Rosaura, una joven humilde apodada “gata salvaje”, quien se enamora de un hombre adinerado y sufre de humillaciones y maltratos que le impiden estar con su amado. La historia da un giro cuando Rosaura se vuelve millonaria y se venga de todos los que le hicieron daño.

Mario Cimarro y Marlene Favela compartieron muchas escenas y sin dudas, mostraron todo su talento y profesionalismo para enamorar a los televidentes, pero en medio de las grabaciones se suscitaron algunos pequeños accidentes que se convirtieron en anécdotas.

Mario Cimarro y Marlene Favela tuvieron mucha química en esta telenovela (Foto: Venevisión Internacional)

¿QUÉ PASÓ ENTRE MARIO CIMARRO Y MARLENE FAVELA?

Durante las grabaciones de “Gata Salvaje”, Mario y Marlene tuvieron varias escenas de amor, así que durante una de ellas, la actriz quedó con unos moretones en su cuerpo.

Por ese tiempo, Favela dijo que todo era por la “intensidad” de Mario, ya que él le ponía mucho compromiso y pasión a cada una de las escenas que les tocaba grabar.

¿Pero qué pasó exactamente?

La actriz mexicana relató que en una parte del guión Cimarro tenía que golpearla en los glúteos, aunque “se le pasó un poquito la mano”.

Según Favela, tras darse cuenta de que había dejado evidencia de los golpes y sus glúteos le dolían, lo increpó y el actor se disculpó. “Mario es así, es muy intenso”, dijo.

Gata salvaje es una novela venezolana que se estrenó en 2002 y se convirtió en todo un éxito (Foto: Venevisión Internacional)

La intensidad sería parte del estilo en particular del actor, ya que durante las grabaciones de “Pasión de gavilanes”, Danna García ha contado que las escenas de amor y pasión que tuvo al lado de Mario, fueron perfectas gracias a él.

“Él creaba unas escenas como de pasión y de entrega… Él las transformaba. Mario fue el que hizo que esa pareja fuera más inolvidable porque le metía romanticismo y pasión y cosas”, declaró la inolvidable ‘Norma Elizondo’, 17 años después del lanzamiento de la telenovela.

Pero eso no ha sido la única vez, ya que en una escena junto a Lorena Meritano, el actor cubano le escupió.

“Me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto”.

Ana Lucía Domínguez y Juan Alfonso Baptista, los inolvidables Ruth Uribe y Óscar Reyes de la ficción se reencontraron de manera virtual y hablaron sobre lo dicho por Danna García (Foto: Telemundo)

