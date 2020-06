Muchos son los actores que han salido a señalar que trabajar con Mario Cimarro es muy complicado por el carácter fuerte y soberbio que tiene. A esta lista, en la que cada vez más se suman diversos artistas de la pantalla chica, se sumó Ninel Conde.

La actriz contó que durante la grabación de una telenovela, el cubano la trató muy mal, por lo que no le gustaría volver a trabajar con él en su vida.

Ninel Conde se sumó a la ola de críticas contra Mario Cimarro (Foto: Instagram de Ninel Conde)

¿QUÉ PASÓ?

La popular ‘Bombón asesino’ narró que el altercado se originó durante las grabaciones de la telenovela “Mar de amor”, allá por el año 2009.

“Pues sí sucedió. Un acto un poquito, pues no muy agradable; pero esperemos que las cosas funcionen, porque es un proyecto en el que vamos a estar trabajando varios meses”, dijo en su momento la también cantante al programa NXclusiva.

Asimismo, precisó que no como no quería ensuciar el proyecto prefirió dejarlo ahí. “Espero que se base todo en una línea de respeto y de profesionalismo, pues yo creo que todo va a estar bien. Es una novela que todos tenemos que cuidar tanto en imagen como todo lo que suceda alrededor, entonces no me gustaría ensuciar el producto porque yo le tengo mucho cariño”.

En otra entrevista con el “Gordo y la flaca” dijo que hablar de Cimarro no le suma ya que es como “ceros a la izquierda”.

Sin embargo, Juan Zepeda, esposo de Ninel Conde, sí quiso dejar las cosas claras y reclamó el comportamiento del otrora actor de “Pasión de gavilanes”, publicó People en español.

“Me habló Ninel y sí, el actor Mario Cimarro realmente abusó de su fuerza, maltrató y lastimó a mi mujer, físicamente en forma inicial y verbalmente después de la escena. Ya lo encontré, ya le dije, y parece ser que el muchacho entendió, ya le dije que no quiero que eso se vuelva a repetirse”, manifestó.

Mario Cimarro protagonizó diversas telenovelas como Pasión de gavilanes y El cuerpo del deseo (Foto: Instagram de Mario Cimarro)

¿QUÉ RESPONDIÓ CIMARRO A CONDE?

Al respecto, Mario Cimarro evitó responder los cuestionamientos de su colega Ninel Conde, pues prefiere hablar de él y no del resto.

“Yo no te puedo explicar lo que la gente dice y hace. Yo soy un actor profesional y siempre me he comprometido con mis personajes. En la novela que coincidí con ella fue “Mar de amor”, de donde me llevó muchas experiencias hermosas”, dijo en entrevista en “El gordo y la flaca”.

Consultado si trabajaría nuevamente con la ‘Bombón asesino’ indicó que sí lo haría porque ante todo es un profesional que ama su carrera. “A toda esa gente que habló mal de mí, les mando una luz y que Dios ilumine su camino y sigan triunfando”.

CIMARRO Y SUS PROBLEMAS CON OTROS ACTORES

CON HARRY GEITHNER

El actor colombiano Harry Geithner también se expresó de forma negativa de su colega, después de que compartieran roles en la telenovela “La traición” (2008), donde era el antagonista y tenía varias escenas donde debía enfrentarse al protagonista.

Harry Geithner acusó a Cimarro de agredirlo (Foto: Instagram de Harry Geithner)

“Mario Cimarro, el peor de todos. Se mete tanto en su papel que es agresivo en ese aspecto. Es el peor ejemplo que ha habido para el medio artístico y se lo digo francamente porque me hizo pasar muy malos ratos”, contó en Confesiones de Novela. Incluso lo acusó de agredirlo en varias oportunidades. “El señor decía que cuando hacíamos una escena y él era un poco agresivo es que estaba metido en el personaje, pero me agredía”.

CON ROSALINDA RODRÍGUEZ

Tras las grabaciones de un capítulo más de “El cuerpo del deseo”, en el que Cimarro era el protagonista, los actores aprovechaban para relajarse y tratarse con confianza. Fue en ese momento en el que una actriz se dirigió al cubano como lo trataba en la telenovela, publicó MSN.

Rosalinda Rodríguez también tuvo oserios problemas con Cimarro (Foto: Telemundo)

“Siempre ha sido para nosotros los actores muy de llamarnos mamá si eres mi mamá, dependiendo del personaje, pero él se indignó cuando le dije fuera de cámaras ‘marido’. El señor se acercó muy molesto y me dijo ‘yo no soy su marido, mi esposa se llama Natalia Streignard. Usted y yo somos compañeros de trabajo’. Me sentí muy mal y puse a llorar como una loca porque la verdad que me dio mucho sentimiento. Lo sentí muy agresivo, muy violento. Yo pensé que al día siguiente él se iba a disculpar conmigo, pero no”, dijo.

CON ANNA SILVETTI

La relación entre Anna Silvetti y Mario Cimarro no fue buena, inclusive la actriz contó Mario Cimarro le faltó el respeto en muchas ocasiones y hasta la agredió. Contó que durante una escena, sin razón aparente, el actor le arrojó un plato de porcelana directo al rostro. Aunque pudo esquivarlo, el objeto se estrelló contra la pared e hirió a la actriz Yadira Santana.

Anna Silvetti contó la mala experiencia que vivió al lado de Mario Cimarro (Foto: Telemundo)

La actriz reveló que a partir de entonces se negó a grabar escenas junto al actor y le pidió a la producción que utilizaran un doble o que eliminaran esas escenas del libreto.

CON LORENA ROJAS

La relación entre Mario y Lorena estaba lejos de ser buena. Ni siquiera se trataban cordialmente e intentaban evitar todo contacto más allá del trabajo en “El cuerpo del deseo”. La misma actriz lo contó todo en el programa “Confesiones de novela”, en 2011, cuatro años antes de su muerte.

Los problemas entre Mario Cimarro y Lorena Rojas en "El cuerpo del deseo" (Foto: Telemundo)

“Él y yo nunca nos llevamos. No hubo una relación cordial de trabajo en ningún sentido. Es una realidad y no hay por qué ocultar. Al público no se le puede mentir. Siempre de alguna manera teníamos como mala relación y teníamos roces y no estábamos al 100% tranquilos en escena. Nunca nos llevamos bien. Traté de alguna manera, no pude, pero tampoco insistí porque no era algo que me fuera a quitar el sueño”, fueron las palabras de Lorena Rojas.

