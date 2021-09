A 18 años del estreno de “Pasión de gavilanes”, la telenovela continúa dando que hablar y nuevas historias contadas por sus protagonistas salen a la luz para el deleite de sus seguidores. Es así como la actriz Natasha Kauss, quien dio vida a Sarita Elizondo, reveló en una reciente entrevista el rol que esperaba obtener al hacer casting para la serie.

La barranquillera ha caracterizado decenas de personajes desde su debut en 1995; sin embargo, su papel en la producción colombiana ha sido uno de los más importantes que ha tenido a lo largo de los años, marcando un antes y después exorbitante.

El éxito de Telemundo y Caracol Televisión fue emitido durante el 2003 y 2004, alcanzando rápidamente fama internacional e impulsando la carrera artística de su elenco, quienes hasta la fecha son recordados con mucho cariño por los seguidores de este género. A continuación, descubre el personaje al que buscaba interpretar Natasha Klauss.

¿CUÁL FUE EL ROL PARA EL QUE AUDICIONÓ?

Si bien Natasha Klauss hizo un espectacular trabajo dando vida a Sara Elizondo, ese no fue el papel para el que ella audicionó. En el programa colombiano “La red”, la actriz de 46 años reveló que nunca hizo el casting para ser la hija mayor de Gabriela, sino para el de la sexy Rosario Montes.

“El casting que hice fue bailando y doblando una de las canciones, con una ropa supersexy, un vestido superpegado, porque obviamente tenía que verse como ‘Rosario’, así mamacita divina”, reveló Klauss.

Zharick León fue elegida para interpretar a Rosario Montes (Foto: Telemundo)





LE TENÍAN UNA BUENA Y MALA NOTICIA

La artista esperaba recibir el llamado del productor general confirmando su trabajo en la serie con el papel de la cantante; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando le informaron que le tenían una buena y mala noticia:

“La buena noticia es que estamos en Pasión de gavilanes, la mala es que no quedaste para ‘Rosario Montes. Vas a ser una de las tres hermanas Elizondo”.

De esta forma, Natasha no tuvo otra opción que interpretar a Sara Elizondo sin pensar que cautivaría tantos corazones. Al final la actriz que quedó con el rol de Rosario Montes fue Zharick León, haciendo una gran caracterización al igual que Klauss. En la ficción, ambas lucharon por el amor de Franco Reyes.

Natasha Klauss fue elegida para interpretar a Sarita Elizondo Acevedo de “Pasión de gavilanes” (Foto: Telemundo)

SU PERSONAJE TENÍA OTRO FINAL

La ex pareja del productor Víctor Gómez contó en otra entrevista para el presentador Carlos Ochoa que cuando aceptó el rol de Sarita su personaje no era protagónico: “En ese momento no éramos tres mujeres protagonistas. Sino que la historia era un poco diferente. Esto era basado en “Las aguas mansas””.

Klauss confesó que tuvo que grabar escenas en la que su personaje daba a entender que estaba agonizando. “De hecho, mi personaje moría. Alcancé a hacer escenas de ‘oh, me duele el corazón’, o sea los primeros capítulos. Entonces, no se sabía mucho qué iba a pasar con este producto, no lo querían realmente en Telemundo y… fue una sorpresa para todos”, añadió.

LOS RETOS QUE TUVO SU PAPEL

De todas las escenas que grabó, las más complicadas fueron las románticas que compartía con su colega Michel Brown, pues ninguno tenía experiencia haciendo desnudos ni una dramatización de intimidad, esto sumado a la timidez y vergüenza que sentía la barranquillera.

Asimismo, el esposo de la actriz trabajaba cerca de la locación de la telenovela, por lo que solía pasar a visitarla de forma constante, causando que ella se sintiera incómoda pues no quería que este la viera en una escena íntima frente a decenas de personas.

Afortunadamente, los actores lograron formar una amistad y desarrollar la confianza necesaria para ser cómplices dentro del set y transmitir un romance natural que finalmente convenció a los fanáticos.