Tras casi dos décadas, Telemundo decidió traer de regreso Pasión de Gavilanes, la telenovela que cuenta la historia de los Reyes y las Elizondo, pero que en la segunda temporada incluiría a una nueva villana: Romina, interpretada por Katherine Porto.

Y es que el personaje de Romina la tenía complicada, pues debía llenar el vacío dejado hace dos décadas por Lorena Meritano (Dínora Rosales) como la antagonista de la ficción.

El personaje de Romina es uno muy marcado hacia el mal: manipuladora, cruel, perversa y con un talento para sembrar la discordia.

EL PROBLEMA DE KATHERINE PORTO CON ROMINA

Y es que son precisamente las cualidades de Romina las que le han traído algunas complicaciones a Katherin Porto, quien destacó lo complicado que fue para ella dar vida a la villana de la segunda temporada de Pasión de gavilanes.

En conversación con People en Español, la colombiana fue consultada sobre su papel en la telenovela, donde reveló que su lado artístico no juzgaba a su personaje, pero como madre la historia era distinta.

“Como actriz no la juzgué, busqué razones para que ella se comportara como lo hace y maltratara a su hijo como lo hace y así poder hacer un personaje desde la verdad de Romina, que fuera creíble su rabia y su sentir. Ese es mi trabajo como actriz: darle vida y no juzgar a los personajes”, destacó.

Sin embargo, como madre si hubo cierta reprobación. “Me dolía leer esas escenas de maltrato y me entristecía con algunas escenas. Pero lo que me parecía aún más triste eran las historias que me contaban mujeres que se identificaban con Romina porque trataban a sus hijos así”, indicó.

La artista llegó a preguntarle al director Rodrigo Triana si su personaje debía mencionar algunas líneas que consideraba fuertes, y que este le recordaba que “eso era lo que la convertía en Romina (como villana)”.

Afortunadamente, con la ayuda de Jacobo Durán (quien interpreta al maltratado hijo de Romina) llegó a encontrarle un nuevo enfoque a la crueldad del personaje.