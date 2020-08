El actor cubano, Jorge Cao , será siempre recordado por su personaje de don Martín en la exitosa telenovela “Pasión de gavilanes” , aunque su carrera como intérprete se remonta a muchos años atrás, cuando en Cuba empezaba a consagrarse como uno de los mejores actores de la escena.

El abuelo Martín Acevedo es uno de los personajes de la telenovela de Telemundo que el público recuerda con más cariño. Y es que el actor cubano se encargó de poner la nota de humor en el melodrama protagonizado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown; ficción que estuvo al aire entre 2003 y 2004, y que su éxito le valió para ser en la actualidad parte del catálogo de Netflix.

Recientemente, Cao fue entrevistado por El Universal, en la conversación el actor reveló secretos nunca antes contados sobre su personaje en “Pasión de Gavilanes”; entre ellos, que no fue fácil para él obtener el papel de Don Acevedo. A continuación te contamos todos los detalles al respecto.

Martín Acevedo es uno de los personajes de la telenovela de Telemundo que el público recuerda con más cariño

¿POR QUÉ LA PRODUCCIÓN NO QUERÍA A JORGE CAO COMO DON MARTÍN ACEVEDO?

De acuerdo con el veterano actor, lograr que le den la personificación fue una de las cosas más difíciles en su carrera debido a que los directores de la telenovela escrita por Julio Jiménez en 2003, lo tenían encasillado en otros papeles.

“Es un personaje que me trajo una bendición”, señaló el cubano de 74 años. “A mí me interesó Martín Acevedo y yo manifesté que quería hacer el papel. [Pero] me decían que no, que yo iba a ser el villano. Les pedí por favor que me dejaran hacer el casting, me dijeron que no podía hacer el papel de un adulto mayor. [Finalmente] hice el casting y me lo gané”, reveló Cao.

El actor también habló sobre Don Martín Acevedo, personaje al que guarda en su corazón. “Es una persona que no tiene prejuicios, está lleno de sabiduría de vida, es sabio, es un amante de la vida, cree profundamente en la familia y la atesora, ese abuelo que nos hace falta a todos, que nos diga las verdades en nuestras caras… ese era Martín”, recordó.

Finalmente, confesó que el abuelo de “Pasión de gavilanes”, famosos por su frase “las pelotas del marrano” era un militar retirado que tenía 73 años, un año menos del que tiene ahora en la actualidad.

PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ.

El actor cubano Jorge Cao, será siempre recordado en Estados Unidos y en toda Latinoamérica por su personaje de Don Martín en “Pasión de gavilanes” (Foto: Instagram)

