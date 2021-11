¿Qué pasó con Melissa de Santos de “Pasión de gavilanes”? El recordado personaje de la telenovela colombiana, que prepara su temporada 2 por Telemundo, fue interpretado por Consuelo Luzardo y dejó una huella en la memoria de los seguidores de la producción televisiva protagonizada por Danna García, Paola Rey, Mario Cimarro, Michel Brown, Natasha Klauss, entre otros. Por eso, ante la llegada de la nueva historia, los fans de la serie se preguntan qué fue lo que sucedió con la actriz que da vida a Melissa.

Luzardo dio vida a la madre de Benito y Leandro Santos, entre 2003 y 2004, cuando acabó la que hasta ahora era la única temporada de la novela. Con su personalidad divertida, noble e irreverente, la cuñada de Raquel Uribe fue uno de los papeles más queridos de la pantalla chica.

La artista colombiana, en ese entonces, ya tenía una marcada experiencia en el mundo de la actuación. La artista de 76 años empezó en el teatro con “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Se formó desde los 14 en la Escuela Nacional de Arte Dramático.

A pesar de que todo apuntaba a una carrera en las tablas, Luzardo optó por la televisión y, desde la década del 60, ha forma parte de varias decenas de proyectos televisivos, así como en el cine y otros formatos en la TV. Su trabajo en “Pasión de gavilanes” fue uno de los más celebrados del elenco.

¿QUÉ PASÓ CON CONSUELO LUZARDO, ACTRIZ DE MELISSA DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

La actriz colombiana Consuelo Luzardo, quien dio vida a Melissa en “Pasión de gavilanes”, continuó con su carrera en la actuación de manera notable y participó en más de 20 series de televisión desde la telenovela que tendrá una temporada 2 por Telemundo.

La intérprete ha seguido formando parte de diversos proyectos, como “Mujeres asesinas”, “El cartel”, “Casa de reinas”, “La Nocturna”, entre otras. También, en 2019, participó en MasterChef Celebrity, y se ha dado tiempo para hacer teatro, su primer amor, como la obras “Chicago, el musical” y “Las mujeres de Lorca”. En el cine, además, ha participado de “Mamá, tómate la sopa”, “Mariposas verdes” y “Un tal Alonso Quijano”.

La premiada artista, además, forma parte de la reciente telenovela “La nieta elegida”, donde da vida al imponente personaje de Sara de Roldán. La actriz encabeza dicha producción, estrenada en Canal RCN, junto a Carlos Torres, Francisca Estévez y Juliette Pardau.

¿CÓMO SERÁ LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Asimismo, Danna García reveló algunos detalles de la esperada secuela de la exitosa historia que protagonizó hace casi 20 años junto a Mario Cimarro, Paola Rey, Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown.

“Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…”, explicó la interprete colombiana de 43 años.

Por lo tanto, la nueva entrega no gira únicamente alrededor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. “El gran protagonista, creo yo, es la historia. Es una historia grande en donde ya no se centra solamente en las parejas”, agregó.

Además, se refirió a la ausencia de varios personajes importantes de la primera temporada de “Pasión de gavilanes”. “La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece; la familia de Leandro no está, o sea esa familia por libreto no existe, nunca existió, nunca se escribió. Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea que si hace más de un año y medio no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias porque no están en el libreto”, explicó.

“Así que no es un tema de si no llamaron a tal actor, no, es un tema de que si en el libreto concebido en la mente del escritor hace unos años no existía esa familia nunca podían haber llamado a los actores porque desafortunadamente no está escrito”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Cerca de 20 años después, los Reyes y las Elizondo se han unido más y formado una gran familia, pero cuando todo parece marchar a la perfección algo parece empañar su felicidad. Resulta que la nueva entrega comenzará con un trágico suceso: un crimen remecerá la tranquilidad de todos.

La muerte de un profesor apunta como culpables a los hijos de una de las entrañables parejas; esto desencadenará en una serie de eventos en la que los jóvenes tratarán de demostrar su inocencia, poniendo a prueba los vínculos de la familia, aunque estos se verán afectados.

ACTORES Y PERSONAJES DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″

Danna García como Norma Elizondo

Mario Cimarro como Juan Reyes

Paola Rey como Jimena Elizondo

Juan Alfonso Baptista como Óscar Reyes

Natasha Klauss como Sarita Elizondo

Kristina Lilley como Gabriela Elizondo

Zharick León como Rosario Montes

Carmenza González como Quintina

Tatiana Jauregui como Dominga

Sebastián Osorio como Erick Reyes Elizondo

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

La segunda temporada de “Pasión de gavilanes” se estrenará en algún momento del 2022. Al parecer, se transmitirá en Telemundo y podría llegar a Netflix, de acuerdo a las primeras estimaciones de los medios a nivel internacional.

¿CUÁL FUE LA CONDICIÓN QUE PUSO MICHEL BROWN PARA VOLVER COMO “FRANCO REYES”?

Lo que muchos se preguntan es por qué el actor quien, en un inicio, dijo que no sería parte de la telenovela en la segunda temporada, cambió de opinión.

Para ello, el propio actor utilizó las redes sociales para anunciar a sus miles de seguidores su participación en “Pasión de gavilanes 2″ como Franco Reyes.

“Quiero contarles que está confirmado que voy a rodar dentro de poco (…) Como todos ya saben no podía participar en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’ porque estaba haciendo un proyecto que se cruzaba justo con las fechas”, manifestó.

Asimismo, comentó que se reunió con los representantes de Telemundo donde se pudo llegar a un acuerdo.

“Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a los mensajes, a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes, logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela”, agregó.

¿CÓMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN DE MICHEL BROWN EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Con lo mencionado por el actor Michel Brown se puede concluir que tendrá una participación temporal o de corta duración en la telenovela, tras indicar que su presencia será de una participación especial.

“Muy pronto nos vamos a estar viendo nuevamente por la pantalla de Telemundo. Gracias a ustedes por los mensajes, gracias a Telemundo por encontrar este tiempo y nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Pasión de gavilanes”, sentenció.

