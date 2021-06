“Fatherhood” es la nueva película de Netflix que se ha posicionado en los primeros lugares de producciones más vistas en la plataforma. Se trata de una historia real tan divertida como emotiva sobre un viudo que asume uno de los trabajos más duros del mundo: la paternidad, ante la desafortunada pérdida de su esposa un día después del nacimiento de su hija.

Basada en las memoria “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love” de Matthew Logelin, “Paterinidad” (traducida al español) cuenta con un elenco estelar de estrellas veteranas de la comedia y el drama. Está dirigida por Paul Weitz a partir de un guion escrito por Weisz y Dana Stevens. Si bien la película es una historia pesada, también está llena de alegría y humor. Dado el tema complejo y emocionalmente intenso, la cinta no funcionaría sin su elenco de actores capaces y versátiles. Conoce a continuación las estrellas del nuevo éxito de Netflix y dónde aparecieron antes.

ACTORES Y PERSONAJES: QUIÉN ES QUIÉN EN “PATERINIDAD”

KEVIN HART COMO MATT LOGELIN

Kevin Hart interpreta el papel principal de un padre soltero, Matt Logelin. Originalmente más famoso por su comedia, Hart se ha convertido en una de las estrellas más grandes de Hollywood en los últimos años después de aparecer en películas como “The Upside”, “Central Intelligence” y “Jumanji: Welcome to the Jungle”. “Fatherhood” marca la última aventura del actor en el ámbito de la actuación dramática más seria, aunque su comedia todavía brilla a veces.

MELODY HURD COMO MADDY LOGELIN

El otro lugar destacado de “Paternidad” pertenece a la joven estrella Melody Hurd, que interpreta a la hija de Matt, Maddy Logelin. Hurd interpretó previamente a Kadasha en el cortometraje de “Jurassic World” de Colin Trevorrow, “Battle at Big Rock”. También apareció en la serie original de Amazon Prime Video “Them”, donde interpretó a Gracie Emory.

Melody Hurd, que interpreta a la hija de Matt, Maddy Logelin (Foto: Imdb)

ALFRE WOODARD COMO MARIAN

La veterana estrella de cine y televisión Alfre Woodard aparece en “Fatherhood” como la suegra de Matt, Marian. Una actriz alabada y muy respetada cuya carrera ha abarcado décadas, Woodard es conocida por sus papeles en series como “St. Elsewhere” y “Hill Street Blues”, y por películas como “Heart and Souls”, “Primal Fear” y “Star Trek: First Contact”. Más recientemente, la actriz apareció en la serie “12 Years a Slave”, “Annabelle” y “Marvel’s Luke Cage” en Netflix, donde interpretó a la villana Mariah Stokes.

Alfre Woodard aparece en "Fatherhood" como la suegra de Matt, Marian (Foto: Imdb)

LIL REL HOWERY COMO JORDAN

Lil Rel Howery aparece en “Paternidad” como Jordan, el amigo de Matt. Howery es conocido por interpretar a Rod en “Get Out” y a Robert Carmichael en “The Carmichael Show”. También apareció en películas recientes como “Tom & Jerry”, “Bad Trip” y “Wayne in Judas and the Black Messiah”. En 2018, Howery creó y protagonizó la serie de comedia de “Fox Rel”.

Lil Rel Howery aparece en "Paternidad" como Jordan, el amigo de Matt (Foto: Imdb)

REPARTO Y PERSONAJES SECUNDARIOS DE “PATERNIDAD”

La película de Netflix también presenta varias estrellas de apoyo.

DeWanda Wise interpreta a Swan. El actor es conocido por su papel en “She’s Gotta Have It”.

interpreta a Swan. El actor es conocido por su papel en “She’s Gotta Have It”. Anthony Carrigan , interpreta al otro amigo de Matt, Oscar. El actor es conocido por sus papeles de NoHo Hank en “Barry” y Victor Zsasz en “Gotham”.

, interpreta al otro amigo de Matt, Oscar. El actor es conocido por sus papeles de NoHo Hank en “Barry” y Victor Zsasz en “Gotham”. Deborah Ayorinde es la última esposa de Matt Liz. La actriz también apareció en “Future Man”.

es la última esposa de Matt Liz. La actriz también apareció en “Future Man”. Thedra Porter interpreta a la madre de Matt, Anna. La actriz es recordada por su papel en Ley y orden: Special Victims Unit”.

interpreta a la madre de Matt, Anna. La actriz es recordada por su papel en Ley y orden: Special Victims Unit”. El elenco de “Fatherhood” se completa con el actor Paul Reiser (“Aliens” y “Stranger Things”), quien interpreta a Paul.

