Ante la sorpresa de muchos televidentes, la periodista Patricia Janiot anunció su salida de Univision Noticias el pasado jueves 8 de septiembre. La comunicadora colombiana se despidió de su público con unas emotivas palabras, con las que hizo un recuento de sus cinco años en la cadena hispana en los Estados Unidos.

Como recordaremos, la presentadora de 58 años de edad, quien estaba a cargo de la conducción de la última edición de Univision Noticias, llegó a esta empresa luego de haber estado 26 años en la cadena CNN en Español, convirtiéndose en un gran fichaje debido a la amplia experiencia que traía consigo.

Ahora, todo hace indicar que se dedicará a su familia, pues ha decidido hacer una pausa a su carrera en el periodismo, a la que ha dedicado muchos años de su vida. Si quieres conocer mayores detalles, no dudes en continuar con la lectura de este artículo pues resumiremos lo que sucedió y lo que dijo antes de salir del aire.

León Krauze despidió a su compañera Patricio Janiot (Foto: León Krauze / Twitter)

LA DESPEDIDA DE PATRICIA JANIOT

Cuando llegaba el final de la última edición de Univision Noticias del último jueves 8 de septiembre, Patricia Janiot tomó la palabra para dar un discurso de despedida, el cual sorprendió a sus seguidores, quienes no se imaginaban que ella iba a salir de la empresa.

“Esta noche me voy a despedir, he meditado este momento durante meses, la noche en que presentaría el último noticiero de mi carrera periodística, que ya es bastante larga, cerca de 40 años en televisión. Con Univision fue una cita de casi 5 años de lunes a viernes, que termina a la media noche, pues bien esta noche termina mi cita con ustedes.”, dijo la comunicadora colombiana.

¿POR QUÉ PATRICIA JANIOT SALIÓ DE UNIVISION NOTICIAS?

Al seguir hablando, la periodista indicó que existen varias razones de su alejamiento, pero se atrevió a decir que hay motivos familiares por los que optó por tomar ese camino. Del mismo modo, señaló que justo eso coincide con los planes que tiene Univision respecto al futuro de sus noticieros.

“Diferentes razones personales, pero sobre todo familiares, me dieron mayor certeza de hacer esta pausa en el camino, y esa decisión coincidió con los planes de la compañía que me acogió durante todo este tiempo. Me despido con la ilusión de poderlos reencontrar en otro proyecto y en otra ruta, y con el agradecimiento de haber compartido unas cuantas jornadas con un equipo de primera. Ya es hora de regresar a casa”, añadió.

De momento, se sabe que su compañero León Krauze seguirá en la conducción del programa, pero se desconoce quién será la persona que reemplace a Janiot.

¿QUÉ SE VIENE PARA PATRICIA JANIOT?

Las últimas palabras que ofreció Patricia Janiot al público fueron muy llamativas, pues hace referencia a que volverá a su casa, lo cual se puede interpretar de formas distintas, tal como se ha hecho en diferentes portales de internet.

Lo más simple que se puede uno imaginar al respecto es que ha decidido tomarse un descanso tras muchos años trabajando y por eso mencionó a su casa.

Otra versión que ha tomado fuerza es que volvería a Colombia para firmar por un medio de comunicación de su país natal, pero existe una especulación más que podría ser la más certera.

Patricia Janiot estuvo 26 años en CNN en Español, así que ese canal sería considerado por ella como su casa, por lo que se considera que regresar allí es su principal opción en estos momentos.