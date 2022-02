“Soy Georgina” ha logrado posicionarse como uno de los programas vistos de la plataforma Netflix en la primera semana de su salida al aire. A la par con ese éxito, medios españoles han entrevistado a la familia que Geo no muestra en el documento, una de ellas es su hermana Patricia, que si bien dice que la extraña ha dado a conocer el lado menos solidario de la novia de Cristiano Ronaldo.

MÁS INFORMACIÓN: La familia que Georgina Rodríguez olvidó tras relacionarse con Cristiano Ronaldo

En la serie de Netflix, la guapa Georgina Rodríguez aparece como ejemplar madre de familia, amorosa esposa, incondicional hermana y una persona muy desprendida con sus amigos a quienes da lujosos regalos y lleva a pasear en yate a Mónaco o en jet privado a París o Portugal.

En otra parte del biodocumental, además de tener una vida de opulencia, ella es reconocida por su labor solidaria, pero hay una parte de su familia, la que no aparece en escena, que la pinta totalmente diferente… ¿Quieres saber qué dijo su hermana Patricia? Ella ha decidido no callar nada y lo que ha contado, en coincidencia con otros familiares, divide las opiniones sobre Georgina, la mujer que pasó de ser vendedora de Gucci a tener una colección de bolsos de esa marca y mucho más...

MÁS INFORMACIÓN: 10 cosas que debes saber sobre Georgina Rodríguez

¿QUIÉN ES PATRICIA, LA HERMANA SECRETA DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

Al principio de su documental, Georgina dice: “todos saben mi nombre, pero pocos me conocen” ¿Quién es realmente Georgina Rodríguez? Su hermana Patricia Rodríguez, de 35 años, cuenta un lado que no se asoma en las escenas de la producción de Netflix y que están dando dando de qué hablar.

Hermanastras

Patricia Rodríguez es medio hermana de la novia de Cristiano Ronaldo y cuenta que ambas no han tenido una vida sencilla, aunque la de ella aún sigue en crisis.

A los 11 años murió su madre y se fue a vivir con su padre y su nueva familia: Georgina, Ivana y la madre de ambas, con quien su progenitor había tenido una relación paralela. La mujer ha explicado que, pese a ser de madres distintas, las hermanas tenían una estrecha relación e incluso pasaban vacaciones juntas, pero todo cambió cuando el padre de ambas entró en prisión por tráfico de drogas: “Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo, pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca, mientras mis hermanas estaban siendo cuidadas por unas chicas”, dijo en Cadena 100.

Un padre traficante

Aunque Georgina ha tratado de negarlo, Patricia reveló que su padre estuvo cuatro años en prisión por tráfico de drogas. En una entrevista con Sábado Deluxe, relató un episodio que nunca podrá borrar de la memoria. Cuando ella tenía 14 años y ‘Geo’, 7, vieron como su padre preparaba los paquetes de droga.

“Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa, un día mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes, cuando le pregunté qué era eso me dijo que eran paquetes de comida para los pobres”.

Una década sin verse

Patricia contó mantenía buena relación con Georgina, pero todo cambió cuando esta empezó a salir con el astro mundial del fútbol. “Hace más de 10 años que no veo a mi hermana Georgina. Siento lástima y tristeza”, aunque dijo que se siente feliz de que esté bien y haya tenido suerte.

Poca solidad son sus sobrinos

En agosto de 2021, Georgina recibió un premio solidario en la Gala Starlite y escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente “Recibir un premio solidario es de lo que más ilusión me hace. Le pido mucha salud a la vida para poder seguir ayudando”.

Las declaraciones de su hermana Patricia Rodríguez, sin embargo, otro lado poco solidario. “Me prometió ayuda con los libros del colegio de sus sobrinos y aún no ha tenido noticias sobre esa ayuda. Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos”, reveló.

En otra oportunidad contó a los medios que cuando falleció su padre en Buenos Aires, al día siguiente Georgina llegó junto a su hermana Viviana para el funeral y, sabiendo su precaria situación económico, no le ofreció pagarle el ticket. Meses antes la hermana secreta de la modelo y empresario había contado a la prensa que lo extrañaba y tenía más de 7 años sin verlo.

‘Geo’ le negó una camiseta firmada por CR7

En otro duro episodio, Patricia dice que, con motivo del cumpleaños de su hijo, se puso en contacto con su hermana para pedirle un favor. “Le pedí una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo”, asegura tajante. “Me dijo que no quería molestarlo, que él estaba de vacaciones”.

¿QUÉ RESPONDE GEORGINA RIODRÍGUEZ A SU HERMANA PATRICIA?

Georgina Rodríguez ha respondido con una dura indirecta a las fuertes de declaraciones de sus familiares ante los medios de prensa, que la han mostrado como una persona poco solidaria, interesada e insensible.

La modelo, empresa e influencer, famosa por ser la novia de Cristiano Ronaldo, aprovechó el gran estreno de su documental para escribir un texto de agradecimiento en su cuenta de Instagram, que a la vez ha sido una estocada a sus detractores.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables”, escribió, dejando de lado a su hermana Patricia, quien había dicho que siempre se sintió excluida, que no encajaba.

LA FAMILIA QUE OLVIDÓ GEORGINA RODRÍGUEZ

Patricia no es la única que se ha pronunciado contra Georgina Rodríguez, En una entrevista para el diario ‘The Sun’, los tíos maternos de Rodríguez expresaron su molestia hacia ella por haberlos presuntamente olvidado desde el inicio de su relación con el astro del fútbol. Como dio a conocer la misma Georgina, su vida antes de Cristiano fue sencilla y sin lujos, lo que coincidiría con la versión de estas personas.

Luis, el hermano de su madre Ana María Hernández, contó que fue su familia quien la crió, cuidó y mantuvo durante su adolescencia, debido a que su padre estaba en prisión, pero la joven habría decidido ignorarlos al cambiar de vida, algo que los dejó muy sentidos.

El hombre comentó que ni siquiera lo llamaron para decirle sobre la muerte del esposo de su hermana, Jorge Rodríguez, quien sufrió un accidente cerebrovascular en 2019.

Hace unos años, Lidia, la esposa de Luis, apareció en el programa “Sálvame”, donde calificó a Rodríguez como “sinvergüenza”, ya que no contactó a su abuela antes de morir ni le presentó a su hija.