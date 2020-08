Patty Wong sigue en el ojo de la polémica. Esta vez la modelo salió al frente para denunciar a su exesposo y padre de sus hijas, Federico Barone, a quien acusa de haberla agredido física y emocionalmente por negarse a retomar su relación.

En una entrevista a “Domingo al Día”, la empresaria contó que su expareja la agredió en varias ocasiones y la amenaza constantemente con que acabará con su imagen. “Es bien fácil difamar a las personas, dañar la honra, inventar, porque yo mañana puedo hacerme daño y salir a decir que él me las hizo [las heridas]”, comentó.

“Yo tengo un agresor durante varios años que está obsesionado, que me acosa, que para él no es negociable que no vuelva con él y tengo las pruebas”, añadió. Es así que contó que tras el cierre de sus locales por la pandemia, Barone le aseguró que iba a “destruir” su imagen pues era lo único que le quedaba.

Hecho que la modelo relaciona con la denuncia que un trabajador (Ronald Arquiñago) hizo en el programa “Magaly Tv: La Firme”. Él aseguró que ella lo despidió durante la cuarentena y no le dio la liquidación correcta. Wong niega dichas acusaciones y afirmó sentirse mal por la noticia. ”No solamente han hablado mal de mí, sino que han dañado un trabajo de tantos años”, agregó.

Wong también presentó videos al citado programa donde se muestran discusiones de la pareja, se escuchan sus gritos y momentos tensos que incluyeron la visita de la policía a la vivienda de la empresaria. Por el momento, Barone no puede acercarse a Wong por disposición legal y ella espera que su denuncia se mantenga.

De otro lado, la abogada del exesposo, Jessi Mogollón, afirmó que cualquiera puede interponer una denuncia tal como lo ha hecho la modelo y, además, recordó una demanda que su representado le colocó a Wong en el 2015 por agresiones físicas, hecho que la modelo y su familia niegan.

