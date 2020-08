Ronald Arquiñigo Espinoza, un extrabajador de la cadena de chifa de Patty Wong denunció en el programa de “Magaly TV:La Firme” que fue despedido el 15 de marzo, día en el que inició la cuarentena. Tras conocer el hecho, la empresaria recurrió a su cuenta oficial de Instagram para realizar su descargo.

Wong explicó que ella no es la gerente del local donde laboraba Ronald. Además, sostuvo que pese a que buscó saber sobre la situación de las personas que laboran ahí no ha recibido respuesta por parte de los encargados.

“Estaba en mi local de San Juan de Lurigancho y se acercó un reportero del programa de Magaly Medina y vino con esta carta donde tres trabajadores del local de Los Olivos están denunciando que los han despedido en tiempos de pandemia y acá queda claro que yo no soy la gerente general de la empresa. Voy a mostrar pruebas porque nunca me han dejado tener acceso a ese personal, yo he manejado solo los dos primeros años ese local que tiene 17 años. Envié un correo donde pido que hagan un chat donde yo pueda saber cómo está ese personal, pero no he tenido respuesta”, dijo Wong.

En otro video, Patty Wong explicó que cuando fue abordada por los reporteros de Magaly Medina nunca le mostraron la denuncia de Ronald Arquiñigo Espinoza; sin embargo, aclaró que este fue retirado de su puesto por un incidente que sucedió antes de que el Gobierno decretara el aislamiento social obligatorio.

“Antes de la pandemia hubo un robo en mi local, en ese robo no forcejearon las puertas, la Policía dedujo que la persona que robó era un trabajador (no le estoy echando la culpa a él), pero él era una de las personas que tenía la llave y se tenía que despedir a alguien por ese episodio. A él se le despidió por ese suceso, no por la pandemia”, aclaró.

