Ana Patricia Navidad Lara, más conocida artísticamente como Paty Navidad, es una actriz y cantante mexicana, que desde la llegada de la pandemia a causa del coronavirus ha causado polémica por sus declaraciones; y es que para ella, el COVID-19 no es otra cosa que una simple mutación de la gripe que se protege con un buen sistema inmune.

Pero esa no ha sido la única vez que la actriz de “La fea más bella” ha provocado controversia, ya que tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos se mostró a favor de los republicanos, a quienes felicitó, y dio a conocer, nuevamente, su total apoyo a Donald Trump.

Debido a que ha estado usando sus redes sociales para publicar comentarios acerca del virus y mensajes en apoyo al mandatario estadounidense tras los actos de violencia, Twitter decidió suspender su cuenta la tarde del viernes 8 de enero.

Pero ¿quién este personaje que está en el ojo de la tormenta y vetaron su participación en un programa matutino en su país? A continuación, te damos a conocer todo sobre esta polémica artista mexicana.

Paty Navidad justificó la violencia en el Capitolio al asegurar que “fue parte de la lucha por la libertad y el derecho de los verdaderos patriotas de Estados Unidos".(Foto: Gabriel Bouys / AFP)

¿QUIÉN ES PATY NAVIDAD?

Paty Navidad nació el 20 de mayo de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Desde muy pequeña desarrolló un interés en la música antes de actuar, influenciada principalmente por su padre. A los 17 años participó en el concurso “Señorita Sinaloa”, que ofrecía una beca en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en la Ciudad de México.

Debutó en televisión con un pequeño papel, Iris, en “María Mercedes” y en 1993, mientras estudiaba en el CEA, la productora Carla Estrada le da una oportunidad en su telenovela “Los parientes pobres”. Al año siguiente, interpreta en el papel estelar a Rosalía en “Más allá del puente”.

También participó en las novelas “Marimar”, “Acapulco, cuerpo y alma”, “Mariana de la noche”, “Sueños y caramelos”, “La fea más bella”, “Una familia con suerte”, “Antes muerta que Lichita”, “Por amar sin ley”, entre otras. Debido a su buen desempeño en los melodramas, ganó los Premios TVyNovelas en 1997 como Mejor revelación femenina por su papel en “Cañaveral de pasiones”, así como Mejor actriz coestelar en por “Por ella soy Eva” en 2013 y “El Manantial” el año 2002.

En 1998, Paty Navidad lanzó el álbum “Instantes”, que alcanzó a vender más de 100.000 copias y fue galardonado con un disco de oro en Estados Unidos. En mayo del año 2000 sacó su segundo álbum “Mexicana”.

El matutino “Sale el Sol” decidió no dar más espacio a las declaraciones de Paty Navidad, no sólo por lo del coronavirus, sino por su apoyo al asalto al Capitolio. Foto: Paty Navidad / Instagram)

LAS POLÉMICAS DE PATY NAVIDAD

Sobre el coronavirus

Paty Navidad señaló que si bien el coronavirus existe, no hay por qué preocuparse debido a que éste no va a acabar con la humanidad. “Es la simple gripa de todos los años que se muta cada año (…). Si realmente hubiera un virus letal, como dicen, no creen que ya nos hubiéramos muerto todos. Se está muriendo mucha gente y se va a morir mucha más, desgraciadamente, porque es un plan de reducción y nos están matando de diferentes formas desde hace mucho, a través del agua, a través de la alimentación, a través de la misma tecnología de radiación electromagnética, ahorita se está dando un cambio cuántico y un salto en la tecnología a través del 5G”.

Respecto a la vacuna contra el COVID-19 indicó que no es necesario, ya que según ella, sus familiares que se infectaron se curaron “tomando té de guayaba y aspirinas”. “Traen nanotecnología para modificar nuestro ADN para convertirnos en seres humanos híbridos. Es una nueva era, es de lo que yo he hablado, una nueva era de transhumanismo. Esta es una vacuna experimental que sacaron en seis meses, ¿por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado?”.

En otro momento manifestó que no usa cubrebocas porque no lo necesita. “No soy dueña de la verdad absoluta (…), siempre soy criticada. Lo único que les digo es que me cuido con mi mismo sistema inmunológico. Yo no uso cubrebocas, sólo uso lo necesario que es una telita”.

Asalto al Capitolio

Después del asalto al Capitolio de Estados Unidos, Patricia Navidad respaldó a Donald Trump. “Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias”, escribió en Twitter al día siguiente del suceso.

“Los que apoyan la mentira, el robo, la corrupción y el fraude, no canten victoria ni se dejen llevar por la ilusión, lo que está sucediendo es parte del plan mayor, nada está fuera del libreto, se seguirá depurando el pantano no sólo en EEUU sino en México y el mundo”, fue otra de las frases que publicó y no dudó en asegurar que todo se trató de algo armado. “Los #Antifascistas-comunistas disfrazados de simpatizantes del presidente Trump son recibidos amablemente por policías del Capitolio en este “Show global”, montaje vil donde tristemente se han perdido vidas de inocentes. ¡Es PLANdemia!”.

Durante una entrevista a su llegada al aeropuerto de México, Navidad señaló: “Lo sucedido es una tristeza para toda la humanidad y para todo el mundo (…). Si a Estados Unidos le dan un golpe fuerte, México imagínense (…). [A Donald Trump] lo apoyo, de las dos opciones para mí es el mejor o la menos peor, como lo quieran ver, nos guste o no nos guste”.

¿QUÉ DIJO TRAS SUSPENSIÓN DE SU CUENTA DE TWITTER?

A través de Instagram, la actriz Paty Navidad se refirió a la suspensión de su cuenta de Twitter. Ella se grabó en la sala de espera de un aeropuerto y posteriormente en su asiento del vuelo sin llevar cubrebocas, sacando la lengua.

“¡La mentira no se censura, solo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos. Los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”, expresó.

“Disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades. Los ojos sólo pueden ver lo que la conciencia es capaz de comprender. Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento. Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos, libres y conscientes. Nos están queriendo robar hasta el oxígeno para vendérnoslo en tanques. No tengan miedo a pensar y cuestionar. ¡DESPIERTEN!”, finalizó.