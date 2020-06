El cantante y compositor Pau Donés, vocalista de la mítica Jarabe de Palo, falleció el 9 de junio a los 53 años a consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2015 y contra el que ha estado batallando desde entonces.

Pau Donés se retiró de los escenarios en enero de 2019. Aunque, en plena pandemia, publicó el 27 de mayo el video de su single “Eso que tú me das”, parte del álbum “Tragas o escupes”. Un año de su retiro, lo volvimos a ver y oír.

Pau Donés escribió temas que cantaron Celia Cruz ("Dos días en la vida"), Ricky Martin ("Cambia la piel"), Alanis Morisette ("Everything") o que interpretó a dúo, con Leiva ("Vecina") y Crissie Hynde ("Cry").

Además, es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como “La flaca”, “Depende”, “Humo”, “Grita” o “Bonito”, entre otros temas, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados.

​Jarabe de Palo: Pau Donés anuncia que le quedan "pocos años de vida" (Foto: Instagram)

Precisamente, su “La flaca” es una de las más emblemáticas de Jarabe de Palo, pues fue el primer gran éxito de la agrupación. Aunque el tema se estrenó en 1996, no fue hasta un año después que se convirtió en lo que es ahora. Pero, ¿en qué se inspiró Donés para hacer la canción? ¿Existió la falca o todo fue fruto de la imaginación del músico? Esta es su historia.

LA HISTORIA DETRÁS “LA FLACA”, CANCIÓN DE JARABE DE PALO

La historia se remonta a 1995, cuando el español viajó a La Habana, Cuba, con la intención de granar el video de “El lado oscuro”. Junto a él estaba el productor audiovisual Fernando de France, quien ayudó al artista con el sello Virgin.

En 2019, France contó parte de esta historia en una entrevista para el diario ABC. “Como estoy bastante loco, y por entonces lo estaba más aún, se me encendió la bombilla y llamé a Pau y a otros seis amigos, compañeros con los que rodaba, y les propuse irnos para allá a grabar imágenes para hacer un videoclip, y preparar un paquete de presentación más profesional mientras esperábamos alguna respuesta de Virgin. (…) Y a mí me encantó una chica muy, muy delgada que vimos: La Flaca. (…) Pau Donés se enamoró tontamente de ella”, contó.

La mujer que Donés conoció en una popular discoteca en El Malecón, era Alsoris Guzmán. Al verla, le propusieron que hiciera de modelo para el videoclip y ella aceptó.

La mujer que Donés conoció en una popular discoteca en El Malecón, era Alsoris Guzmán (Foto: Instagram)

En la autobiográfica “50 palos… y sigo soñando” Donés reveló que toda la semana que estuvieron en Cuba llovió y no pudieron grabar el videoclip; sin embargo, Alsoris Guzmán les hizo descubrir la “Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viaje”.

El español también confesó que “durante esa semana hubo cambios en la logística del equipo. Alsoris se mudó a mi habitación (no porque le gustase más yo, sino más bien todo lo contrario, porque resultó que Eva le gustó un poquito más de lo normal), y Fernando (el director) pilló una ameba que le tuvo en el hospital cuatro o cinco días. Durante esa semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona”.

PAU DONÉS Y SU AMOR POR ‘LA FLACA’

En el libro, el autor brinda más detalles de su historia con la joven que lo inspiró a escribir la canción que hasta el día de hoy sigue siendo un éxito.

Donés cuenta que días antes de regresar a España, salieron todos a celebrar. De regreso al Hotel “Alsoris, como cada noche, me dio un beso en la mejilla y se metió en su cama”, dice el artista. Sin embargo, al salir del baño, la vio echada, quedó impactado y le dijo: “Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo”. Ella sonrió, abrió los brazos y respondió: “Ven, Pablito”.

Pau Donés en el videoclip de 'La flaca' (Foto: YouTube)

No obstante, tal como se desprende de ese mismo testimonio, contra todo pronóstico no consumaron su amor. El músico cuenta que se acostó en la cama, abrazó a la chica y lo siguiente que recuerda es que se despertó con el sol de la mañana abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido.

“Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado dormido. Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la ‘flaca’ dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana”, reveló el artista.

Para sorpresa de Pau Donés, Alsoris Guzmán concedió una entrevista para el diario El Mundo en 2017 y habló sobre el tema. Entre otras cosas, dijo: “surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa”.

VIDEO RECOMENDADO

Hasta siempre, Pau Donés

Pau Donés, de Jarabe de Palo, dejó de existir a los 53 años