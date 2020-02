Paul Martin ha flechado corazones desde sus primeros roles en la pantalla chica. La primera vez ocurrió con su papel estelar como ‘Raúl Pereyra’ en la inolvidable telenovela Natacha. En la actualidad con su papel como ‘Pichón’ en De vuelta al barrio donde, en el último capítulo de la tercera temporada, eligió el amor de ‘Anita’ (Melania Urbina). Sin embargo, la realidad supera a la ficción, el atractivo actor reveló en #Dilo con Jannina Bejarano los detalles de su decisión formar una familia junto a Viviana Revilla, su esposa, amiga y compañera.

Llevan juntos 16 años, hace 12 apostaron por la paternidad y se encaminan a pasar el resto de su vida juntos. El actor Paul Martin explica en #Dilo que la hermosa mujer que conquistó su corazón llegó a su vida en el momento indicado. “Yo creo que antes de ella no era el momento para mí”, señala.

Paul Martin y Viviana Revilla. Fuente: Cosas

Antes de asumir la responsabilidad de un matrimonio tenía claro su deseo de explorar, trabajar y conocer. “Felizmente ella apareció después. De repente, es lo que me dice mi esposa, si hubiese aparecido antes solo hubiésemos salido y sin concretarse la relación”, asevera. Cuando ya estaba listo para pensar en el futuro, apareció ella como caída del cielo. “Rabindranath Tagore que es un escritor maravilloso dice que la casualidad no existe, que ese es el seudónimo que usa Dios cuando no quiere firmar con su nombre”, refiere explicando el hecho de conocer a la madre de su hijo.

Sobre su sólida relación con Viviana Revilla, el actor refirió que pese a que suelen suceder momentos en los que piensa distinto a su esposa, opta por la paciencia y ceder para una óptima convivencia. “Es una chamba constante. No es fácil la convivencia en sí. De hecho hay momentos de absoluta felicidad y relajo. Hay momentos con un poco de rasponcitos que siempre existen en una relación”, señala.

Paul Martin revela detalles de su tierna faceta como padre y esposo

Padre a los 40 años

Tener muchos sobrinos y lazos muy estrechos con ellos, sembró en él la idea de querer ser padre. “A mí siempre me han gustado los niños, tengo 12 sobrinos maravillosos y son mis chocheras desde chiquititos”, revela. Es importante señalar que el actor, después de la entrevista concedida a #Dilo con Jannina Bejarano, sufrió la pérdida de su sobrino Giacomo Boccoleri, quien falleció tras caer en el rio Cañete el 1 de enero.

Al igual que con su matrimonio, tomó la decisión de tener a Maurice consciente de las responsabilidades que implica traer al mundo a una nueva vida. “Yo decía: quiero tener un hijo a los 25. A los 25 no estaba listo. A los 30, tampoco estaba listo. Y llegó a los 40, el momento en que yo ya estaba preparado”, rememora. “Si me preguntan cuándo fue el momento más feliz de mi vida fue la primera imagen que tengo de él al nacer. Cuando lo sacaron y me acerqué a él. Indescriptible, maravilloso”, agrega.

Paul Martin y su familia.

La importante llegada de su único hijo fue milimétricamente planificada, él y su esposa dejaron de lado las salidas a fiestas características de las parejas sin niños para prepararse físicamente con ejercicio y sana alimentación. “De hecho antes que venga él, con mi esposa habíamos preparado el camino para que venga. Después nos dedicamos a buscarlo. Entonces llegó ya con nosotros preparados para él”.

A sus 12 años, Maurice es un deportista calificado que ha representado al Perú en competencias internacionales. “Él es un súper deportista. Ha sido campeón nacional de bádminton sub 11. Ahora está en el sub 13 y ha regresado de un sudamericano en Guayaquil con una medalla de oro y una de bronce”, declara Paul Martin con la sonrisa de los padres orgullosos.

Maurice Martin represetante de Perú en bádminton.

El actor que entre el año 2007 y 2010 radicó en la televisión ecuatoriana, refiere que en la crianza de su hijo busca el equilibrio. “No puedes jalar mucho la soga y tenerlo muy cerca de ti porque no le das libertades y no lo estás preparando para enfrentarse al mundo. Si lo sueltas mucho también se va estrellar en diferentes situaciones. Es como un tira y afloje y tienes que darle las armas para poder desarrollarse y que se equivoque también”, refiere.

Siguiendo el ejemplo de su padre, quien falleció por cáncer al pulmón cuando el actor radicaba en Ecuador, transmite el sabio consejo de mantener el equilibrio en las acciones. “Mi padre me dijo: en la vida tú tienes que ser bueno, pero no tan bueno porque los demás se aprovechan. Y tienes que ser vivo, pero no tan vivo porque si no te vas a aprovechar tú de los demás”, revela.

Su personaje en la exitosa serie ambientada en 1970, De vuelta al barrio, le ha regalado la oportunidad de transmitir, con su personaje, muchos de sus aprendizajes como padre. “A Pedrito en la serie le digo flaco porque a mi hijo le digo flaco. Muchas de las cosas que le digo a Pedrito se las digo a mi hijo”, confiesa. Y aunque al principio a Maurice le sorprendía, ahora es habitual identificar las enseñanzas de su padre cuando lo ve en televisión interpretando el papel de ´Pichón’.

Padrito (Samuel Sunderland) y Píchón (Paul Martin). Fuente: Instagram.

Además, en la íntima entrevista, el actor de cine, teatro y televisión reveló detalles del importante momento de su carrera cuando protagonizó la telenovela Natacha en 1990. También jugó Dilo en 5 (cinco siempre en número como es el nombre del juego) y sorprendió al revelar las actrices con las que quisiera interactuar en la ficción.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.