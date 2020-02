A sus 53 años, Paul Martin sigue sorprendiendo con entrañables personajes. ‘Pichón’ es su papel más reciente en la teleserie De vuelta al barrio que lanzó su primera temporada en 2017. La ficción, escrita y dirigida por Gigio Aranda, está recreada en los años setenta. El personaje del talentoso actor es un padre de familia viudo que se encuentra con un viejo amor del pasado, ‘Malena’ (Mónica Sánchez).

Paul Martin reveló en #Dilo con Jannina Bejarano que en su reciente éxito televisivo ha adoptado muchas expresiones que usa en su vida cotidiana, con su familia. Recordemos que en la teleserie, ‘Pichón’ tiene un hijo adolescente llamado 'Pedrito’ interpretado por el joven actor Samuel Sunderland. “A Pedrito, en De vuelta al Barrio, le digo flaco porque a mi hijo le digo flaco”, confiesa Paul quien tiene un hijo de 12 años llamado Maurice.

Pero el actor no sólo rescata de la vida real el término para llamar cariñosamente a su hijo. “A mi papá, en la vida real, le decía papacho. El sufijo ´cho´ o ´cha´ en quechua significa ´ito´ o ´ita´. Papacho significa papito”, explica Paul Martin. A su padre en la ficción, ‘Benigno’, interpretado por Adolfo Chuiman, le dice de esa manera, como lo hacía con su padre fallecido. “Trato de amarrar ciertas cosas que uso en la vida real. Con mi esposa no lo hago para evitarme problemas porque si no me cae”, bromea.

Benigno y Pichón en De vuelta al barrio.

Pichón y Pedrito en De vuelta al barrio.

Paul Martin cuenta también en #Dilo con Jannina Bejarano, que una de las frases que siempre le dice a su hijo Maurice es “cuando seas grande ya te vas a dar cuenta”. Recuerda que dicha frase coincidió con una escena en De vuelta al barrio donde ‘Pichón’ hablaba con su hijo ‘Pedrito’. “Es muy gracioso porque cundo estoy con mi hijo viendo la serie, y siente que lo que le digo a Pedrito también se lo digo a él, me mira como diciendo…oye, eso es mío ¿no?”, revela el actor.

Paul Martin confiesa su personal vínculo con De vuelta al barrio

De vuelta al barrio dejó con grandes expectativas al público que espera su cuarta temporada que, si bien no tiene fecha de emisión, probablemente se estrene en abril o mayo de este año. En el episodio final el personaje de Paul Martin eligió el amor de ‘Anita’ (Melania Urbina) por encima de ‘Malena’ (Mónica Sánchez). A la vez su hijo ‘Pedrito’ –tras su distanciamiento con Lily- conoce a una misteriosa joven que lo deja impactado.

A lo largo de la entrevista en El Comercio el actor reveló los secretos detrás de su histórica interpretación de ‘Raúl Pereyra’ en Natacha hace 30 años. Además, reveló detalles de su historia de amor junto a la madre de su hijo, con quien ya tiene 16 años de relación.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.