La telenovela Natacha proyectó el prestigio del que, hasta el día de hoy, goza Paul Martin. Y es que, después de su protagónico como el galán ‘Raúl Pereyra’, continuó su carrera dando vida a varios personajes que lo convirtieron en un actor de talla internacional. En #Dilo con Jannina Bejarano, el actor recordó su paso por la comedia Casado con mi hermano y su paso por la televisión ecuatoriana.

Al año siguiente de terminar la telenovela Natacha, Paul Martin despedía al galán, Raúl Pereyra, para darle paso al despreocupado ‘Waldo’ en la serie Casado con mi hermano producida por Panamericana televisión, lanzada en 1992. La historia mostraba a una reservada pareja de clase media conformada por Guido Gastelumendi (Leonardo Torres Vilar) y Annie (Gloria Klein) viviendo en el exclusivo distrito limeño de “Mirapobres”. De pronto, la tranquilidad de su hogar se ve interrumpida por el hermano de Guido, Waldo (Paul Martin) y su bella esposa Maggie (Matiza Picasso), una pareja bastante extrovertida, propiciando así una divertida convivencia. La serie que estuvo dos años en televisión abierta no solo era un placer para la audiencia sino también para el elenco que la conformaba “Era un vacilón, nos divertíamos muchísimo haciéndola”, precisa Paul Martin en #Dilo.

Paul Martin, Maritza Picasso, Leonardo Torres Vilar y Gloria Klein. Casado con mi hermano (1992). Fuente: Youtube.

En 1992 el formato de serie cómica era toda una novedad. En ese entonces, los actuales guionistas de la serie De Vuelta al barrio, Gigio Aranda y Pablo Guerra, realizaban su primer trabajo tras salir de la universidad, Casado con mi hermano. “Cuando el actor tiene personajes ricos en cualquier género, ya sea en comedia o en drama, pero tiene carnecita en los textos, es como un regalo que puede disfrutar muchísimo” señala Paul Martin sobre su experiencia con Waldo en la recordada serie.

Paul Martin hace un recuento de sus importantes roles en la televisión.

¿Qué pasó con el elenco de Casado con mi hermano?

La esposa de ‘Waldo’, la sensual y algo superficial, ‘Maggie’, era interpretada por Maritza Picasso quien después de la serie incursionó en la conducción de programas matutinos como Por la mañana junto a Jaime Lértora, pero posteriormente desapareció de la televisión. “Maritza se casó con un chico alemán que tenía un colegio, se dedicó a la administración del colegio y se alejó de la actuación”, revela Paul Martin en #Dilo. Por su parte, cuenta que Gloria Klein realiza eventos de BTL en publicidad y también realiza actuaciones como en la película Utopía del 2018.

Serie cómica Casado con mi hermano (1992). Fuente: Facebook. )

Gloria Klein.

Maritza Picasso.

Leonardo Torres Vilar.

Paul Martin.

Tras Casado con mi hermano, Leonardo Torres Vilar participó en diferentes telenovelas como Gorrión, Los unos y los otros y La Perricholi pero enfocó su carrera a la dirección y actuación teatral.

Un Súper papá en Ecuador

La internacionalización para Paul Martin llegó cuando cumplía 40 años de edad. En sus 20 años de carrera había demostrado su talento en teatro y televisión, participando en telenovelas como Isabella, mujer enamorada y Milagros, además de miniseries. Pero su aventura de trabajar en el extranjero empezó con un llamado que le hizo el dramaturgo peruano Eduardo Adrianzén.

“Adrianzén me escribe y me dice: Paul están buscando un actor para Ecuador de más o menos tus características, de 40 años”, recuerda. En ese momento Martin conducía un programa de radio, su hijo Maurice estaba por nacer y realizaba los ensayos para una obra dirigida por el prestigioso actor y director, Osvaldo Cattone. Tras diferentes pruebas y mucha expectativa finalmente le confirmaron que había sido elegido para protagonizar Súper papá en Ecuador (el remake de ¡Grande pá! en argentina). Con el apoyo de Cattone, quien debía buscar su reemplazo en la obra teatral, se dirigió a un nuevo rumbo para su carrera actoral.

Super papá (Ecuavisa 2007)

Estaba nervioso y entusiasmado. Su esposa fue la primera en enterarse, juntos idearon que su hijo nacería en Perú para luego de un mes establecerse en Ecuador. “Durante el primer mes fue bien loco. Lo veía por pantalla nada más. Fue como ¡glup! Claro no podía demostrarle a mi esposa que me partía el corazón estar a la distancia porque ella estaba sensible con el post parto”, rememora.

Pero los sacrificios valieron la pena, en Ecuador ganó un premio como mejor actor por su protagónico y su estadía que, inicialmente estaba planeada por un año, se extendió a tres. En total participó en tres novelas y la película Sueños de juventud. Cuenta en #Dilo que para su segunda telenovela en el extranjero subió 12 kilos a base de ejercicio y una dieta rica en proteínas y carbohidratos. “El personaje era el dueño de un canal de televisión. Quería darle más peso, más edad”, agrega.

A lo largo de la entrevista en El Comercio el actor reveló los secretos detrás de su histórica interpretación de ‘Raúl Pereyra’ en Natacha hace 30 años. Además reveló detalles de su historia de amor junto a la madre de su hijo, con quien ya tiene 16 años de relación.

