El adiós de una leyenda. Paul Reubens murió a los 70 años la noche del domingo 30 de julio, después de luchar contra una grave enfermedad, en silencio, y de la cual ha dado detalles en un mensaje póstumo compartido en su cuenta oficial de Instagram. El actor, recordado por su papel de Pee-wee Herman, se despidió como una de las figuras principales de la comedia en Estados Unidos.

“Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de amabilidad”, dice la publicación en el perfil oficial de Reubens.

Mientras que el mensaje del artista, subido el lunes 31 de julio, es una disculpa a su público por no haber compartido su delicado estado de salud. El actor se mantenía alejado de los reflectores durante varios años, sobre todo por un escándalo que protagonizó en 1991 en un cine para adultos.

“Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, fueron las palabras finales de Reubens.

¿DE QUÉ MURIÓ PAUL REUBENS?

Paul Reubens murió de cáncer a los 70 años, enfermedad contra la que estuvo batallando durante los últimos seis años y que mantuvo en secreto. Este dato fue compartido en la cuenta oficial del actor estadounidense en Instagram. No se ha especificado el tipo de cáncer.

“Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter extraordinario y generosidad de espíritu”, dice la descripción del post que comparte el mensaje póstumo de Reubens.