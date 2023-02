Después de más de 30 años en la industria del entretenimiento, Paul Rudd parece no haber envejecido. Dentro de poco, estrenará “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” donde luce prácticamente igual a cuando formó parte de la cinta juvenil “Clueless” en 1995.

El primer papel del actor en el cine fue en la película protagonizada por Alicia Silverstone. En esa ocasión, interpretó a Josh Lucas, el hijo de la exesposa de Mel, el padre de Cher, y el interés amoroso de la adolescente.

Décadas después, ha formado parte de títulos como “Romeo + Juliet”, “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, “Virgen a los 40″, “The Perks of Being a Wallflower” y muchas más.

Sin embargo, se volvió una estrella internacional mucho más conocida después de ser elegido como Scott Lang, es decir Ant-Man, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Paul Rudd está casado con Julie Yaeger desde el 2003 y tiene dos hijos. Después de todos estos años trabajando, muchos se preguntan cuál es su secreto para verse tan joven.

Paul Rudd como Josh y Alicia Silverstone como Cher en "Clueless"(Foto: Paramount Pictures)

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE REALMENTE PAUL RUDD?

Aunque no lo parezca, Paul Rudd tiene 53 años y, dentro de poco, cumplirá un año más. El actor estadounidense nació el 6 de abril de 1969 en la ciudad de Passaic, Nueva Jersey.

Si nos ponemos a comparar, otros intérpretes que tienen su misma edad son Matthew Perry, quien hizo de Chandler en “Friends”, Edward Norton de “Fight Club”, Matthew McConaughey de “Interstellar” y Gerard Butler de “300″.

Sin embargo, ninguno de ellos ha podido mantenerse con una apariencia tan joven como Paul. Por ello, muchos se preguntan cuál es su secreto, mientras que algunos usuarios de redes sociales bromean con que podría tratarse de una vampiro que no envejece.

Captura de pantalla de un usuario de Twitter que bromea sobre la edad de Paul Rudd (Foto: Twitter)

¿POR QUÉ PAUL RUDD SE VE TAN JOVEN PARA SU EDAD?

Si bien algunos prefieren explicaciones conspirativas o místicas para explicar la apariencia juvenil de Paul Rudd, algunos profesionales se lo atribuyen a la buena genética, un estilo de vida saludable y algunos procedimientos cosméticos.

“La piel de Paul parece fresca, saludable y uniforme, lo que sugiere que la ha protegido de los dañinos rayos UVA y UVB del sol usando SPF, y que puede haber mantenido un buen régimen de hidrafaciales y exfoliaciones químicas para la piel”, dijo Nina Prisk de update-aesthetics.co.uk a FEMAIL. “Y también es probable que Paul haya tenido un tratamiento de radiofrecuencia para ayudar a tensar la piel de su cara”.

¿QUÉ DICE PAUL RUDD SOBRE SU EDAD?

El poco envejecimiento aparente incluso ha sido un tema tocado en entrevistas. En una ocasión, cuando fue invitado a The Graham Norton Show junto a Seth Rogen, el comediante bromeó que ahora parece el padre de Paul Rudd, pese a ser 13 años menor que él.

“Para ser justos, cuando tenías 15 parecías de 30″, le respondió Rudd.

Mientras tanto, Ryan Reynolds también bromeó al respecto en otra ocasión. Durante una entrevista con Jimmy Fallon, alrededor de la época en la que Paul Rudd fue elegido el “Hombre vivo más sexy” por People, el protagonista de “Deadpool” dijo que “envejecía al revés”.

“Él está envejeciendo al revés porque ha hecho un contrato con Satán o solo toma leche de la ballena azul. Está haciendo algo raro y también quiero participar”, bromeó Reynolds.