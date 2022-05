La joven Paula Levy, hija de la fallecida y recordada Mariana Levy, ha encendido las alarmas de preocupación de todas las personas que la quieren luego de unas extrañas publicaciones en sus redes sociales que revelarían unas presuntas agresiones por parte de su novio.

Lo más extraño de todo es que la propia muchacha pareció haberse arrepentido de lo que había compartido y borró todo tan solo unos minutos después, aunque ya muchos usuarios de estas plataformas digitales habían tomado capturas de aquellas imágenes y palabras.

Por si ello fuera poco, la hija de Mariana Levy y José María Fernández, subió después unas historias con las que desmintió lo que, inicialmente, había dado a entender.

Mariana Levy falleció en el 2005, cuando Paula Levy tenía 3 años. (Foto: Difusión)

¿QUÉ PASÓ CON LA DENUNICA DE PAULA LEVY?

Paula Levy compartió unas historias en su cuenta de Instagram con el objetivo de contar algo que, supuestamente, le estaba pasando en la interna de su relación.

Mediante una serie de mensajes reveló que, por mucho tiempo, se había quedado callada y que le había costado mucho tomar la decisión de, finalmente, contar a todos lo que estaba pasándole y así buscar ayuda.

“La verdad es que llevo un año guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mi misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave, por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían, minimizando cosas horribles que me hicieron mie#$& de mil maneras, alejándome cada vez de mi familia que lo únicos que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que estoy pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar”, escribió ella en una primera historia.

Paula Levy es hija de la fallecida Mariana Levy (Foto: Paula Levy / Instagram)

En la siguiente publicación de Levy se ven varias imágenes de su rostro con algunos rastros de golpes, que en teoría habían sido producidos por quien considera como el amor de su vida.

“Está difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento”, añadió, mientras también etiquetó a Mau Moctezuma, quien sería su novio.

Luego de todo lo que compartió, sorpresivamente, ella misma borró la publicación, causando una gran preocupación y un sentimiento de extrañeza.

Todo no terminaría allí, ya que ella misma indicó, también por historias, que no crean lo que los medios de comunicación informaban al respecto —haciendo referencia a “Ventaneando”—, pues, según ella, todo había sido descontextualizado.

LA OPINIÓN DE ANA BÁRBARA

La cantante Ana Bárbara tuvo una relación con el ‘Pirru’, padre de la joven Paula Levy, así que ella fue como una imagen materna por muchos años. Ambos tienen muy buena relación y cada vez que pueden se comunican, aunque no sea muy seguido.

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, Ana Bárbara fue preguntada al respecto y ella prefirió no opinar muy a fondo porque es un tema muy delicado.

“Yo prefiero no tocar ese tema, yo la amo, los amo, yo quiero que estén bien. Quiero que ella esté bien y deseo de corazón que esté bien”, fueron las palabras de la artista.