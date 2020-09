Paula Manzanal no dudó en salir en defensa de Sheyla Rojas y arremetió contra a Irvin Vera, examigo de la figura de televisión que brindó detalles al programa de Magaly Medina sobre el encuentro entre la figura de televisión y Luis Advíncula.

En unos videos compartidos Stories de Instagram, Manzanal dijo que se quedó en shock por la situación que le ha tocado atravesar a su amiga y calificó a Irvin Vera de “poco hombre”.

“Yo el día de ayer me he quedado en shock, me he quedado así, literal, no por Sheyla sino por ese poco hombre que consideró su mejor amigo en algún momento. En verdad me asombro y me repugna hombres y gente como él”, señaló indignada Paula.

Asimismo, sostuvo que a veces algunas personas suelen bromear con sus amigos. “En realidad ¿no me van a decir que entre mejores amigas hablamos así?, entre mejores amigas nos bromeamos y entre nosotras conocemos nuestras propias bromas. Sabemos cuándo es broma y cuándo no es broma (…) todas hablamos así y los hombres son peores y no me digan que no porque eso es machismo (…) Ahora si un hombre te invita a comer o te paga la cuenta, eres tremenda. ¿O sea a ti nunca te ha invitado a comer tu novio o el chico que te gusta?, ¿No te ha pagado la cuenta?”, agregó.

Magaly Medina en la reciente edición de su programa se refirió a la defensa de Manzanal a Sheyla y sostuvo que ella no mantiene ese tipo de conversaciones con su entorno cercano.

“Acá se habla de ‘sángralo, sángralo’. Si eso se habla entre amigas, puede ser, claro entre amigas sangronas, por supuesto y seguramente Sheyla Rojas es una de tantas que tiene ese objetivo en la vida”, dijo la periodista.

“No se puede decir que Sheyla no es una mujer independiente. Es una influencer, tiene muchas marcas, está en América Televisión. Yo no tengo esas conversaciones con mis amigas, no es una conversación normal. Creo que Paula Manzanal leyó otro chat”, agregó Magaly.

Magaly califica de sangronas a Paula Manzanal y Sheyla Rojas (TROME)

