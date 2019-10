Hace unas semanas, Paula Manzanal sorprendió a propios y extraños tras anunciar su noviazgo con Adam Cartwright, medio hermano del padre de su hijo. Ahora, a través de Instagram mostró videos de su boda civil dejando boquiabierto a más de uno.

En el video publicado por la peruana vemos la emotiva ceremonia que vivió junto a su ahora esposo.

“Mrs. Cartwright Ps. Why is my name so long? Jajajaja 1st Wedding Ceremony (señora Cartwright. ¿Por qué mi nombre es tan largo? Jajajaja, (primera ceremonia de boda)”, escribió Paula Manzanal en Instagram.

En el mensaje que acompaña a la publicación, la modelo también agradeció a su pareja por hacerla feliz a ella y a su hijo Valentino.

"No pude haber elegido a un mejor hombre que sea parte de mi vida y la de mi bebé y así juntos formar una nueva y más grande familia. Te amo baby. Gracias por ser el más bueno, cariñoso, divertido y leal conmigo y con mi peque”, señaló Paula.

Semanas atrás, debido a la polémica, Paula Manzanal aclaró que si bien Adam es medio hermano de Jordan, nunca han tenido relación: “Porque en verdad no es su hermano. Bueno tienen un poco de sangre, pero no es su hermano. Ni siquiera se conocen”.