Los servicios de taxi son muy populares en la actualidad, pues al ser monitoreados y con conductores verificados, brindan una mayor seguridad a los usuarios. Sin embargo, esto no ocurrió con la actriz Paulina Goto.

La protagonista de “Niña de mi corazón” denunció a una popular empresa de transporte por aplicación, pues se habría visto forzada a casi saltar del vehículo al sentirse amenazada.

Cabe resaltar que si bien no es la primera vez que se registran denuncias contra estos servicios, el testimonio de un personaje reconocido como la actriz, quien forma parte del elenco de “Vencer el desamor”, podría influir en su mejora.

Paulina Goto reveló mala experiencia con un vehículo de Uber (Foto: Paulina Goto / Instagram)

PAULINA GOTO DENUNCIA A UBER

A través de su cuenta de Twitter, la actriz de 30 años compartió su experiencia a bordo de un vehículo de Uber y solicitó a la empresa que “tomara cartas en el asunto”.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”, reveló la joven actriz.

“Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que para el coche, que me quería bajar y me dijo que no y que ‘no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, denunció.

A pesar de la traumática experiencia, la actriz aseguró que se encontraba bien y recomendó a sus seguidores “cuidarse mucho y hacer caso cuándo sientan que algo no está bien”.