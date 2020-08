Después del éxito adquirido en México, “Vencer el miedo” se ha apoderado del público hispano a través de la señal de Univisión. La historia de corte social protagonizada por Paulina Goto y Danilo Carrera se ha convertido en uno de los melodramas más vistos en Estados Unidos y sin duda, la pareja protagonica es parte del éxito.

La actriz y cantante ha dicho que este personaje que le ha tocado interpretar es muy diferente a ella, ya que la personalidad que posee ‘Marcela’ fue lo que más trabajo le costó a la hora de construir a esta mujer poderosa.

En una entrevista con la revista People en Español , la actriz mexicana ha contado que por poco renuncia al personaje, ya que no sabía si era el personaje correcto con el cual regresar a la pantalla, pero gracias a una conversación con Danilo Carrera le cambió de pensamiento.

Paulina Goto y Danilo Carrera son los protagonistas de la telenovela "Vencer el miedo" (Foto: Televisa)

¿QUÉ HA DICHO PAULINA GOTO SOBRE DANILO CARRERA?

Paulina Goto ha confesado que ella no hizo casting para el personaje de ‘Marcela', ya que Rosy Ocampo la buscó directamente para ver si le interesaba ser la protagonista de la telenovela. Además, contó que se vio personalmente con Benjamín Cann , el director, para que me platicara un poquito más de la historia.

También dijo que no estaba del todo segura si era el proyecto correcto para regresar a la pantalla, ya que ella siempre ha cuidado mucho su imagen.

“Estaba un poco dudosa de si era el proyecto para regresar a la televisión. Tenía algunas dudas respecto al guion, sobre todo la parte del lenguaje era algo que me preocupaba un poquito porque de repente hay escritores que usan palabras que ya no usamos mucho en la vida cotidiana y en el guion me encontré mucho con esto . Y ahí Benjamín [el director] me dijo ‘estamos trabajando, obviamente eso se puede cambiar’. Y esa libertad que me dieron me dieron mucha más tranquilidad y seguridad porque hay productores y directores que no te dejan cambiar una sola palabra del guion, entonces si el guion no está del tiro luego se vuelve como una bronca a la hora de abordar una escena o un personaje porque te estorba más que apoyarte “, contó la actriz.

Luego de darle estas seguridades, Paulina seguía con miedo, ya que existía algo que no le convencía del todo, pero gracias a una llamada de Danilo Carrera fue determinante para seguir en el proyecto que ahora es todo un éxito.

La llamada de Danilo Carrera fue determinante para que Paulina Goto acepte ser parte de la telenovela (Foto: Televisa)

“En algún momento Danilo, que ya estaba dentro del proyecto, me echó una llamada y me dijo: ‘Pau anímate, está padrísimo, te va a encantar’. Y realmente la llamada también me tranquilizó mucho y como que me ayudó mucho a agarrar confianza. Y al día siguiente me vi con Rosy y le dije: ‘Voy en el proyecto, vamos a hacerlo’. Me mandaron un segundo tratamiento del guion y la verdad es que me enamoré de la historia y del personaje “.

Luego de ver el resultado final de “Vencer el miedo”, Paulina Goto ha dicho que no se arrepiente ni un segundo de ser parte de la telenovela. Al contrario, se siente feliz y agradecida por que los directivos hayan pensando en ella para darle vida a ‘Marcela'.

