Ha pasado más de una década desde el lanzamiento de Niña de mi corazón, el melodrama de Televisa protagonizado a Paulina Goto y Erick Elías, la cual, si bien tuvo aceptación entre el público, no resultó como se esperaba y que, además, para la actriz principal se convirtió en el momento más difícil de su carrera.

Niña de mi corazón cuenta la historia de Andrea (Paulina Goto), una joven de bajos recursos que debe abandonar sus estudios y trabajar para ayudar a su padre, quien sufrió un grave accidente y no puede afrontar los gastos familiares. Es así como se disfraza de “Andrés” para desempeñarse como asistente de Darío (Erick Elías).

La telenovela, la segunda adaptación de “Me llaman Gorrión” tras “Mi pequeña traviesa”, solo duró cuatro meses y, significó el debut actoral de Paulina Goto, aunque antes había sido presentadora de “Roomies”.

NIÑA DE MI CORAZÓN FUE UNA MALA EXPERIENCIA PARA PAULINA GOTO

Si bien la conductora y artista regiomontana lograba con la producción de Televisa dar el salto a “las grandes ligas” de la televisión, esto le causó más de un problema, según reveló para el programa “Pinky Promise”.

“Aunque tuve una gran primera experiencia y era algo con lo que soñaba muchísimo, también fue una época en la que me sentía insegura de mí como actriz, no me sentía actriz en ese momento”, apuntó.

“También creo que fue la primera vez que me sentí como muy expuesta a la opinión de los demás y por supuesto que me afectaba lo que opinaban de mí: que si estaba muy flaca, dientona, subido de peso, estaba embarazada… Todo”, confesó.

Del mismo modo, la actriz, que también interpreta a Marcela Durán Bracho en “Vencer el miedo” y “Vencer el desamor”, indicó que el limitado éxito que cosechó la serie la llevó a pensar de esta producción sería la última de su carrera.

“Tenían pensado que iba a durar por cantidad de tiempo y resulta que la recortaron porque no le estaba yendo tan bien, entonces yo dije: ‘No, es mi culpa. No me siento lo suficientemente buena para hacer eso o merecedora y ahora la recortan’. Dije: ‘Ya nadie me va a contratar’”, reveló.

Sin embargo, cuando peor se encontraba por la presión y los malos resultados, apareció la fallecida actriz Isela Vega para darle ánimos y ayudarla a salir del mal momento.

“Isela Vega, que en paz descanse, me dijo en ese momento: ‘No te preocupes mi hijita, esta es una carrera de resistencia y lo más importante es lo que viene después de esto, todo lo que estás aprendiendo, todo lo que te estás llevando’. Y la verdad es que eso fue hermoso. Ya son 10 años trabajando como actriz”, sentenció.