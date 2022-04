Luego de muchos altos y bajos en el campo del amor, Paulina Goto ha encontrado la tan ansiada estabilidad emocional gracias a todo lo que ha conseguido junto a su pareja Rodrigo Saval, con quien está a punto de celebrar tres años de noviazgo.

Durante todo este tiempo, la pareja se ha mantenido gozando de su tiempo juntos y cuidando su relación de todo lo foráneo como comentarios y demás. Es más, no suelen ventilar mucho su amor en redes sociales, aunque en determinadas fechas si demuestran públicamente todo el sentimiento que los unió.

Al ir todo viento en popa, muchos se preguntan si la artista de 30 años tiene en mente dar el siguiente paso y casarse con su galán, así que ella misma fue quien dio la respuesta y también dio algunos detalles adicionales.

¿PAULINA GOTO TIENE PLANES DE CASARSE CON RODRIGO SAVAL?

Durante una entrevista con el programa “Hoy”, la actriz mexicana habló sobre su actualidad en el aspecto sentimental, revelando que está feliz por cómo se están dando las cosas con su pareja, Rodrigo Saval.

Así mismo, no tuvo problema alguno en responder una consulta en la que se buscaba conocer si existen las intenciones de contraer nupcias con él, dejando sorprendidos a algunos de sus fanáticos.

Y es que Paulina Goto no le está cerrando las puertas a una boda, pero tampoco es algo que le quite el sueño, pues sabe que, de ir todo muy bien, ello llegará en su momento adecuado.

“Cuando era mucho más chica, era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso. Hay muchas más cosas como más interesantes que me ilusionan, que me apasionan. Si llega, qué padre y me encantaría tener familia, por ejemplo y me veo en un futuro”, argumentó.

¿QUIÉN ES RODRIGO SAVAL?

El portal People en Español le realizó una entrevista y, además de hablar del inmenso amor que siente por Paulina Goto, el joven mexicano también contó un poco de su vida.

Rodrigo Saval es Licenciado en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Anáhuac. Actualmente está escribiendo su tesis de maestría inspirada en la histórica huelga de mujeres del 9 de marzo en México “y las increíbles mujeres que me ha tocado conocer a lo largo de mi vida”.