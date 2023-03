Tras tres años de noviazgo, Paulina Goto y Rodrigo Saval se casaron por lo civil el 28 de febrero en un lujoso hotel de la Ciudad de México. La actriz y el político celebraron su unión en una íntima boda, en la que estuvieron presentes su círculo más cercano de amigos.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Saval reveló detalles de su boda civil con Paulina Goto. En las publicaciones podemos ver a la pareja celebrar su unión acompañados de amigos y familiares. El evento se realizó en un hermoso jardín durante la mañana.

Por su parte, Paulina Goto ha compartido en sus historias de Instagram algunos momentos de la ceremonia que fueron capturados por sus amigos. La unión se realizó a cinco meses de haberse comprometido. Pero, ¿qué más se sabe de la boda? Aquí te lo contamos.

Paulina Goto y Rodrigo Saval se casaron por lo civil tras tres años de noviazgo (Foto: Paulina Goto/ Instagram)

LA BODA CIVIL DE PAULINA GOTO Y RODRIGO SAVAL

Paulina Goto y Rodrigo Saval se casaron por lo civil el 28 de febrero en el BLOOM, jardín del Hotel St. Regis, ubicado en una zona popular de la Ciudad de México.

La boda civil de la protagonista de “Madre solo hay dos” y el joven político mexicano fue un evento privado al que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Paulina Goto y Rodrigo Saval fueron muy reservados con los detalles de su unión, que se convierte en el preámbulo de su boda religiosa. Un deseo que la actriz de telenovelas ha manifestado cuando habló de su vestido de novia.

“Rosa Clará va a hacer mis vestidos de novia. ¡Sí!, dije vestidos, porque quiero celebrar en grande. Gracias por darle visión a mis sueños. Ya vi los diseños”, escribió Paulina Goto a mediados de febrero junto con un video de uno de sus encuentros con la diseñadora española.

Paulina Goto y Rodrigo Saval se casaron por lo civil el 28 de febrero en el BLOOM, jardín del Hotel St. Regis (Foto: Rodrigo Saval/ Instagram)

VESTIDO DE NOVIA DE PAULINA GOTO

Como lo señalamos líneas arriba, el vestido de novia de Paulina Goto es de la diseñadora española Rosa Clará. En su boda civil, la actriz mexicana utilizó uno de color blanco y corte largo.

Mientras que el velo fue bordado a mano por César Luna, modista mexicano, quien se encargó de darle delicados detalles en tonos pastel, según reportó la revista Caras.

A finales del año pasado en entrevista con la revista ¡HOLA!, Paulina Goto reveló que su siguiente gran proyecto sería su boda y que ya había comenzado con los preparativos: “Yo creo que a finales del próximo año podría ser, no hay prisa, no tenemos el lugar todavía, no tengo vestido, me faltan muchos detalles, no tengo wedding planner, para que me entiendas, porque ahorita he tenido mucho trabajo, gracias a Dios”, explicó en aquel momento.

Si bien en un inicio pensaba en algo muy íntimo, Paulina Goto no descartó celebrar una boda a lo grande: “Yo decía que quería algo muy chiquito y luego ya digo: ‘Bueno, ya voy a hacer una boda’, quién sabe, vamos a ver”, explicó.

El vestido de novia de Paulina Goto es de la diseñadora española Rosa Clará (Foto: Rodrigo Saval/ Instagram)