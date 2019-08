Pautips: las frases más sentidas de su desgarradora despedida de YouTube

Una triste despedida. Conmovidos quedaron los seguidores de la ‘youtuber’ colombiana Paula Galindo, reconocida popularmente como ‘Pautips’, tras conocer su decisión de alejarse de las redes sociales por tiempo indefinido para recuperarse de los problemas de salud que padece.

En un video publicado en YouTube, plataforma en la que tiene más de 9 millones de suscriptores, la joven bogotana confesó entre lágrimas que actualmente lucha contra la depresión y los trastornos alimenticios.

En ese sentido, ‘Pautips’ dijo a sus seguidores que se aleja de los canales sociales para volver en un futuro “recuperada y con más ganas”. A continuación te presentamos las frases más importantes que dijo la colombiana en su sentida despedida de YouTube.

“Me voy en muchos sentidos (…) el primero es que me voy de esta casa, ya se nos acaba el contrato de arrendamiento en Los Ángeles y es un periodo de sesiones muy fuertes que tenía que tomar, porque ya voy a cumplir 25 años y tengo que ser responsable de mi misma”.

Pautips anunció su alejamiento de las redes sociales con un conmovedor mensaje publicado en YouTube | Foto: @pautips Foto: @pautips

“Yo necesito tiempo para mí, necesito tiempo para recuperarme, necesito tiempo para descansar, para curarme, no puedo seguir así. Yo les he ido comentando en las redes sociales que no estoy bien, que tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí, y lo mejor que puedo hacer para mí y para ustedes es recuperarme y volver con muchas más ganas”.

“Quiero empezar dándoles las gracias por permitirme trabajar en esto. Gracias a ustedes por apoyarme. Si no hubiera una audiencia afuera yo no tendría el privilegio de trabajar en redes sociales. No es fácil, no crean que viene uno a rascarse la barriga porque no es así”.

“He intentado tapar todo lo que pasa detrás mío siendo siempre muy feliz en cámara porque yo quiero que ustedes sean felices”.

“Ojalá que cuando esté recuperada pueda volver aquí con la cabeza en alto para decirles que sí se puede salir de esa adicción, de ese problema mental, de esa depresión y de ese trastorno alimenticio”.

Pautips cuenta con más de 9 millones de suscriptores en su canal de YouTube | Foto: @pautips Foto: @pautips

“Me verán recuperada, se los prometo, por todo el amor que les tengo, haré todo lo que tenga que hacer para recuperarme”.

“Lo tengo todo, pero lo único que no tengo es a mí misma”.