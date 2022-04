Una de las series dramáticas más exitosas que ha emitido en los últimos tiempos Netflix llega a su fin este año. “Peaky Blinders” ha cautivado a millones de televidentes no solo por su historia -basada en gánsteres de mediados del siglo XX-, sino también por la interpretación de los personajes, y en ese ámbito, el rol del actor irlandés Cillian Murphy, que interpreta al estelar Tommy Shelby es descollante.

Las seis temporadas que ha producido la BBC de esta trama nos hablan de una historia bien creada y llevada a la pantalla, que marca la diferencia por los detalles mínimos, aquellos que le dan contexto a la ciudad de Birmingham de los años 20, que es donde comienza toda la historia de esta familia de gánsteres.

Desde el estreno de la primera temporada, en 2013, la recepción del público en Inglaterra y parte del mundo fue en ascenso. No obstante, fueron la cuarta y quinta temporada las que terminaron de explotar en índices de audiencia. Por ello, ahora todo el mundo aguarda con ansias la sexta y última entrega.

El actor irlandés ha ganado bastante notoriedad con su personaje de Tommy Shelby (Foto: British GQ / Instagram)

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ODIA CILLIAN MURPHY DE TOMMY SHELBY DE “PEAKY BLINDERS”?

La sexta temporada ya fue estrenada en Reino Unido a finales de febrero pasado y en una entrevista que concedió el actor Cillian Murphy a la edición latina de la revista GQ, detalló cómo es que sus personajes “afectaban” su vida real.

“Creo que me lleva unos tres meses dejar atrás a un protagonista al que considero muy importante para mí. No es que sea un actor de método que vive todo el tiempo con su papel en la vida real, pero sí me afecta y tengo que distanciarme para poder enfrentarme a otro desafío”, expresó.

Consultado sobre qué cosas le molestaron a la hora de caracterizar a Tommy Shelby, Murphy indicó que la apariencia física del mencionado gánster, ya que ello le demandó una alimentación especial para ganar músculos y una exigente rutina de ejercicios.

“No soy una persona muy imponente físicamente (como Tommy Shelby). Así que tengo que tomar muchas proteínas y levantar mucho peso. Hacer pesas y todas esas cosas. Eso requiere de cierto tiempo, lo cual odio”, confesó.

Asimismo, reveló que otra de las cosas que más le hizo padecer fue el dejar su acento natural de Cork, su ciudad de nacimiento, para adoptar el de Brummie, dialecto propio de Birmingham. Para ello tuvo que recorrer pubs de la ciudad junto al showrunner de la serie y grabar cómo hablan los lugareños.

“Salí con Steve [Knight, guionista], y fuimos al pub Garrison en Birmingham con sus amigos Brummie. Y solo bebíamos Guinness allí, y todos ellos cantaban canciones de la ciudad, contando todo tipo de historias. Lo estaba grabando con mi iPhone. Luego me lo llevé a casa y lo utilicé para tratar de diferenciar los acentos, ya sabes”, puntualizó Cillian Murphy.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 6 DE “PEAKY BLINDERS”?

Mientras en el Reino Unido ya disfrutan de la última temporada de esta serie que estelariza Cillian Murphy, en Latinoamérica aún tendremos que aguardar un poco más, y es que a pesar de que se rumoreó que para abril llegaría a la plataforma de Netflix, esto no será así. No obstante, ya hay fecha, INGRESA AQUÍ para saber.