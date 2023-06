La teleaudiencia de “Pecado original” no puede perderse ningún capítulo, pues en cada episodio hay una novedad, ya sea para bien de sus protagonistas o de sus antagonistas. Si no, remitámonos a las últimas entregas, en donde repentinamente Alihan y Halit “fumaron la pipa de la paz”, pero los problemas no han acabado para el joven empresario. Por eso, a continuación te contamos lo más importante que sucederá esta semana en la telenovela turca que se emite por la señal de Antena 3.

En los más recientes capítulos, apreciamos el recursos que utilizó el esposo de Yildiz Yilmaz para demostrar su inocencia frente a la acusación de Alihan, quien lo sindicaba como el amante que destruyó su familia cuando este era apenas un infante.

El papá de Erim le demostró al exprometido de Zeynep que todo fue una penosa confusión y ahora ambos han hechos las paces. Con ese problema solucionado, Alihan intentará rehacer ahora su vida: divorciarse de Ender y reconquistar a la joven Yilmaz. No obstante, todo ello le será sumamente complicado.

5 COSAS QUE SUCEDERÁN ESTA SEMANA EN “PECADO ORIGINAL”

5. Alihan intenta divorciarse de Ender pero ella se rehúsa

El joven empresario está afanoso en conseguir el perdón de Zeynep. Para comenzar le ha contado la verdad detrás su matrimonio arreglado con Ender. La joven Yilmaz ha comprendido y le he pedido que en el acto firme su divorcio; sin embargo, la exesposa de Halit no piensa dejar que ambos sean felices y se niega a divorciarse.

4. Ender le ha tendido una trampa a Alihan

La mujer está dispuesta a hacerle pasar un mal rato a Alihan y ha aprovechado que este se emborrachó en la casa que comparten como esposos para tomarle fotos que sugiriesen que se han acostado juntos; así le haría. Las imágenes las tiene en su celular, pero no cuenta con que ellas llegarán a manos de una de sus enemigas.

3. Yildiz obtiene imágenes comprometedoras de Ender

La esposa de Halit contrató a Dundär, compañero de trabajo de Zeynep en la empresa donde también labora Ender, para que le sustraiga el celular y así obtener información que le sirviese para tomar ventaja de su enemiga. Al ver el teléfono se encuentra -entre otras cosas- con las fotos de Alihan y Ender en la cama, y cree oportuno avisarle a su hermana.

2. Yildiz sigue en coqueteos con su profesor de deportes y ello le puede salir caro

Yildiz cree tener todo controlado y continuará en el tira y afloja con el profesor que le brinda clases particulares, sin saber que hay alguien que la está vigilando. Al parecer, una enemiga de la joven Yilmaz quiere volver a acecharla.

1. Halit y Ender pelean por el futuro de Erim

Halit sigue enfandado con las actitudes del hijo que tiene en común con Ender: el adolescente terminó en prisión luego de una salida con su amiga a un restaurante en donde se les acusó de robar algunas pertenencias. El jefe de la familia Argun tiene decidido enviarlo a Londres a un internado para que complete sus estudios y se corrija. Sin embargo, el muchacho no quiere y recurre a su mama, quien le dice a Halit que le peleará la custodia.

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.