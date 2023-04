¿Qué pasó esta semana en “Pecado original”? Antena 3 emitió una nueva tanda de capítulos, del lunes 3 al jueves 6 de abril -teniendo en cuenta la Semana Santa-, de la telenovela turca que narra la historia de las hermanas Yilmaz, Zeynep y Yildiz, interpretadas por las actrices turcas Sevda Erginci y Eda Ece. Conoce cuáles fueron los hechos más trascendentales.

La producción otomana, que semana a semana conquista a los televidentes ibéricos, sigue enrevesando sus tramas y ahora apareció un personaje del pasado de Yildiz que hizo que la esposa de Halit pase momentos muy angustiantes. Un hecho similar es el que experimentó la cabeza de la familia Argun.

Mira a continuación los momentos más emocionantes del melodrama que fue estrenada en Turquía en el año 2018 y se ha trasmitido en más de 70 países, incluyendo varios de América Latina.

Yildiz y Halit son marido y mujer en "Pecado original" (Foto: Med Yapim)

5 MOMENTOS IMPORTANTES DE “PECADO ORIGINAL” DEL 3 AL 6 DE ABRIL

Zeynep ampaya a Halit cuando era seducido por Defne

En la fiesta que Halit junto a su esposa Yildiz brindaban a sus amigos y familiares para celebrar su nueva residencia, Defne sigue pendiente del padre de Lila y en un momento lo aborda a solas en su despacho.

Allí, Defne le dice a Halit que no ha podido olvidar lo que vivieron en el pasado -ese amor furtivo- e intenta besarlo. Cuando está cerca de lograrlo, Zeynep irrumpe en el lugar y Halit le pide a Defne que se aleje. Tras ello, la hermana de Yildiz reprocha a su cuñado su accionar y este asegura que no ha pasado nada en el presente. Zeynep intenta creerle pero le pide a Halit que aleje a esa mujer de su vida y de la de Yildiz.

Zeynep irrumpe en el despacho de Halit y lo sorprende con Defne (Foto: Antena 3)

Ender y Caner conocen al exmarido de Yildiz y reactivan su vengativo plan

Ender estaba frustrado al ver que su plan para separar a Halit de Yildiz había quedado prácticamente sin efecto. Hasta la fecha, por mucho que hubiese puesto en evidencia a la joven, al final encontraba la forma de salir bien parada.

No obstante, una nueva oportunidad de destruir la vida de Yildiz ha aparecido en la puerta de casa de Ender. Se trata de Kemal, el exmarido de la joven Yilmaz. A la hermana de Caner se le ha iluminado la mirada al escuchar esas palabras y sabe que con él su plan coge más fuerza que nunca.

Kemal les relata cómo fue su historia de amor. Él y Yildiz estaban enamorados desde que estudiaban y cuando decidieron casarse a escondidas, la madre de Yildiz se enteró y fue a impedir el matrimonio porque consideraba que la pareja de su hija no tenía futuro.

Al principio, la joven defendió a su flamente esposo pero al enterarse que le habían llamado para un casting para ser actriz, cambió de opinión e hizo caso a su progenitora. Al día siguiente le pidió el divorcio a Kemal. “Ahora me conocerá”, señaló el exesposo despechado.

Kemal le anuncia a Caner y Ender que es el anterior esposo de Yildiz (Foto: Antena 3)

Ender consigue que Kemal se convierta en chofer de la familia de Halit y allí aprovecha para encontrarse con Yildiz

La exesposa de Halit, apelando a artimañas, consigue que Halit despida al chofer particular que tiene el hijo que tiene con Ender. Así, la hermana de Caner logra recomendar a Kemal, exmarido de una de las hermanas Yilmaz, como nuevo chofer para su pequeño.

Con Kemal trabajando para la familia Argun, el reencuentro entre Kemal y Yildiz será inevitable. Si bien al principio por algunos vaivenes esta escena no se puede dar, al final ocurre. El nuevo chofer se presenta ante la pareja de Halit, quien se queda blanca al verlo.

“¿Qué haces acá?”, le dice ella, a lo que Kemal responde besándola. La joven Yilmaz reacciona y lo abofetea y asegura que hará todo lo que pueda para que sea despedido. Ante ello, este le replica: “O sea que tu marido no conoce tu pasado”.

Ender le propone a Halit que contrate a Kamel como chofer sin saber su verdadera identidad (Foto: Antena 3)

Alihan le cuenta a Cem que Zeynep ha aceptado su propuesta para salir con él

Alihan y Zeynep habían estado a punto de darse una nueva chance, pero el plantón del empresario a la cita que tenía con ella, por salvar a Lila de un apuro, provocó que la joven Yilmaz le pidiese que se alejase de ella.

Por si esto fuera poco, Yildiz llamó a su hermana al trabajo para decirle que Alihan tenía novia, algo que no era verdad. Ante esto, Zeynep quedó destrozada y tras la noticia decidió ir al despacho de Cem para decirle que sí aceptaba salir con él.

El hermano de Lal no puede estar más contento con la oportunidad que le ha dado su ayudante y le cuenta Alihan. “Zeynep y yo tuvimos nuestra primera cita y me dijo que sí”, le afirma al empresario. Con hipocresía, Alihan lo felicita y le dice que se alegra por los dos. “Tú me has apoyado en todo momento y por eso quería decírtelo el primero”, le agradece Cem.

Zeynep aceptó la propuesta de Cem ante la decepción por Alihan (Foto: Antena 3)

Yildiz intenta a acusar de ladrón a Kemal para que Halit lo despida como chofer

La joven Yilmaz lleva a cabo su promesa: le había dicho a Kamel, su exmarido, que haría todo lo que estuviese a su alcance para que su esposo, Halit, lo despida como chofer.

Así, Yildiz esconde una de sus pulseras en el carro que conduce Kemal y hace una escena advirtiendo que no encuentra su joyería y que alguien en casa lo ha tomado. La mujer de Halit insinúa que ha tenido que ser el nuevo chofer a quien conoce poco la familia Argun.

Sin embargo, y cuando el plan de Yildiz es que encuentren la pulsera en el carro del chofer para incriminarlo, Kemal se adelanta a los hechos y se acerca a la residencia afirmando que había encontrado de casualidad esta joyería en su vehículo y que tal vez se le había caído a la señora de la casa.

Tras su plan fallido, Yildiz recibe una amenaza de su examor. “Tu castigo será verme todos los días”, le advierte Kemal.

Yildiz ve como su plan para deshacerse de Kemal fracasa (Foto: Antena 3)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

La telenovela turca “Pecado original” se emite de lunes a viernes por la señal de Antena 3 en el horario de las 17:30 horas. Luego del final de “Tierra amarga”, esta nueva producción ocupa la franja televisiva hasta las 19:00 horas, según la programación del canal.

Además de emitirse por Antena 3, vale decir que también puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.