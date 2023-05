La trama de “Pecado original” continúa trayéndonos intrigas, mentiras y desengaños episodio a episodio. Esta última semana, la historia que tiene como estelares a las hermanas Yildiz y Zeynep Yilmaz volvió a dar un nuevo giro en su trama, razón por la cual te contamos las cosas más importantes que sucedieron del martes 2 al viernes 5 de mayo en la telenovela turca que se emite por la señal de Antena 3.

En las anteriores capítulos, la noticia de que Yildiz había perdido el hijo que esperaba de Halit no era de conocimiento de todos en la familia Argun. En realidad, solo la propia joven Yilmaz y su madre, quien la acompañó a su consulta médica, sabían la verdad, ya que Yildiz estaba empecinada en que nadie supiera la verdad, solo así podría tener la seguridad de que su esposo no la iba a dejar.

En tanto, Alihan estaba con sed de venganza tras enterarse de que Halit había sido el amante que destruyó su familia cuando él era apenas un infante. Decidido a cometer su fin opta por aliarse con Ender, a quien acaba de contratar para su empresa luego de que esta fuera despedida por Halit de la suya.

5 COSAS QUE SUCEDIERON EN “PECADO ORIGINAL” DEL MARTES 2 AL VIERNES 5 DE MAYO

1. Ender recibe una fotos comprometedoras de Yildiz

Durante un evento social en casa de Ender, Caner recibe un sobre sin remitente dirigido hacia su hermana. Una vez que ella lo abre se da con la sorpresa que son imágenes comprometedoras y del pasado de Yildiz, las mismas que podrían desenmascararla con su esposo Halit. No obstante, el anonimato del envío hace que Ender no vea con buenos ojos su contenido.

Ender se muestra desconfiada al no conocer la procedencia de las imágenes (Foto: Med Yapim)

2. Yildiz arma una treta y le anuncia a Hali que ha perdido el bebé

La mamá de Yildiz está pasando algunos días en casa de los Argun, acompañando a su hija, quien supuestamente todavía sigue embarazada. Sin embargo, la mala cara de Halit hace que la señora se sienta incómoda y piense en marcharse. Ante ello, Yildiz muestra su descontento e inventa unos malestares para ir al hospital. Tras volver le comunica a su esposo que ha perdido al bebé. ¿La razón? Los disgustos y sustos emocionales que le ha causado en los últimos días su marido.

Yildiz le dice a Halit que ya no espera al bebé de ambos (Foto: Med Yapim)

3. Alihan le dice a Ender que él le envió las fotos de Yildiz y se unen para acabar con Halit

El joven empresario se presenta ante Ender como el remitente de ese misterioso sobre, y ahora que la mujer sabe que Alihan también desea vengarse de Halit, le comenta que su plan no solo contempla desquitarse de Yildiz, sino también de su exmarido. Así, ambos deciden unir fuerzas para tomar “revancha” de Halit, aunque antes Ender le pone una condición a Alihan: que se casen y ella a cambio le dará las acciones que tiene en la empresa de Halit.

Ender le pone una condición a la alianza con Alihan (Foto: Med Yapim)

4. Yildiz recurre a Kemal para que le ayude con algunas joyas de su casa

Halit decidió traer un tasador de bienes para que le diga cuánto valor tiene su casa y sus pertenencias. No obstante, no sabe que su esposa ha intercambiado varias joyas para hacer negocio, por lo que una vez que el tasador le dice que sus joyerías son réplicas, este despide a todos los empleados de su residencia. Sin embargo, una de las trabajadoras amenaza a la joven Yilmaz y le afirma que si no recupera su empleo, la delatará. Frente a ello, Yildiz recurre a Kemal para pedirle que compre las joyas para devolverlas.

Kemal acepta ayudar a Yildiz pero no será a cambio de nada (Foto: Med Yapim)

5. Alihan le pide matrimonio a Zeynep, ella acepta pero hay una dura verdad

El joven empresario lleva semanas pensando pedirle matrimonio a Zeynep y una vez que las condiciones están dadas, lo hace. Ella acepta y todo parece andar de maravillas hasta que Ender irrumpe y afirma que Alihan es su esposo. Ante la incredulidad de todos, muestra unos documentos donde en efecto se asegura -con firma de por medio- que ambos están casados. Zeynep decepcionada sale corriendo ante el intento de Alihan por explicarle las cosas.

Ender lleva a cabo su pernicioso plan (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.