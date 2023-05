Durante la última semana la famosa telenovela “Pecado original” ha logrado captar la atención del público con sus emocionantes episodios. Alihan, Halit y las hermanas Yildiz han atravesado por situaciones complicadas y misteriosas que han dado mucho que hablar. Por ello, aquí te contamos lo que ocurrió durante el lunes 15 al viernes 19 de mayo a través de Antena 3.

Luego de triunfar en más de 70 países, incluyendo a su natal Turquía, la telenovela “Yasak Elma” conquistó al público de España con la historia de amor, misterios y venganzas protagonizada por Alihan y Zeynep.

Precisamente, durante los episodios anteriores Alihan le explicó a Zeynep el motivo por el cual se casó de forma ilegal con Ender. La mujer quedó en shock al enterarse de la noticia y no pudo ocultar sus lágrimas.

Mientras que Yildiz le pidió a Kemal que le devolviera las joyas que tenía en su poder. Las cosas no fueron tan sencillas para la mujer debido a que el joven le solicitó una condición y era que pase una noche con él.

Zeynep se entera que Alihan y Ender se casaron (Foto: Med Yapim)

5 COSAS QUE SUCEDIERON EN “PECADO ORIGINAL” DEL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE MAYO

5. El puesto de trabajo de Zeynep

Zeynep dejó atrás el pasado con Alihan y se dedica a realizar bien su trabajo. Y es que Halit la coloca como copresidenta de Falcon Air. Todo ello luego que Zerrin decidiera cederle todas las acciones al empresario. Pero esta noticia sorprendió muchos a Alihan, quien no puede creer que su expareja sea aliada de Halit.

4. Problemas en el matrimonio

Luego de que Alihan y Ender se casaran empezaron los problemas. El matrimonio ficticio los llevó a fingir ante el mundo que eran una pareja unida y a pesar de que viven en la misma casa no hacen una vida en común y cada situación genera una discusión entre ellos.

Ender hará de todo por convencer a Zerrin y sacarle información sobre Alihan (Foto: Med Yapim)

3. Kemal presiona a Yildiz

Kemal ha quedado impactado con Yildiz y no desea perderla. Luego de haber presionado a la mujer para que esté con él, ahora el joven pretende que no regrese con Halit. Pero la mujer y el empresario no vienen pasando por un buen momento y Kemal se ha convertido en un refugio.

2. La llegada de Dündar

Zeynep la pasaba muy bien realizando su trabajo en la empresa; sin embargo, tuvo que hacer frente a los incómodos momentos que le hizo pasar Dündar. Alihan se dio cuenta que el hombre pasaba mucho tiempo con su exnovia y los celos lo envuelven.

1. Zehra, la nueva ilusión de Kemal

Kemal se vio muy interesado en Yildiz e incluso estaba dispuesto a que la mujer se olvide de Halit. Sin embargo, cuando apareció Zehra todo cambiaría para él. Es por ello que decide alejarse de Yildiz y esta última queda sorprendida por el actuar del hombre. ¿Kemal está interesado con Zehra?

Nadie pensaba que entre Kemal y Zehra podría surgir algo más que una amistad (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.