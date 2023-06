La trama que narra las aventuras y desventuras de las hermanas Yildiz y Zeynep Yilmaz no deja de engancharnos cada semana y en los recientes capítulos hubo nuevas e inesperadas revelaciones. Por eso mismo, a continuación te mostramos las cosas más importantes que ocurrieron en “Pecado original” en la semana del lunes 5 al viernes 9 de junio.

La telenovela turca que se emite en el horario estelar de Antena 3 ha venido mostrando vuelcos inesperados en los episodios más recientes, y es que el descubrimiento de que en realidad Halit no había sido amante de la mamá de Alihan trastocó todo los planes de venganza del joven empresario.

Pero no solo a él, Ender, la exmujer de Halit, también se vio afectada, pues su alianza con Alihan para hacerle daño a su otrora marido ha quedado frustrada. Situación que ha llenado de bronca a la mujer, quien en replesalía no le quiere firmar los papeles de divorcio a Alihan.

5 COSAS QUE PASARON EN “PECADO ORIGINAL” EN LA SEMANA DEL LUNES 5 AL VIERNES 9 DE JUNIO

5. Yildiz le cuenta a Zeynep que hay fotos de Alihan “durmiendo” con Ender

La joven Yilmaz decide contarle a su hermana sobre las fotos que ha visto de Alihan con Ender en su dormitorio. Zeynep ha quedado impactada y su hermana le ha aconsejado que no vuelva a creer en sus promesas de amor. Alihan, en tanto, no puede hacer ningún descargo pues estaba borracho cuando le tomaron esas fotos, así que no sabe qué ocurrió en realidad.

4. Zeynep, despechada, decide casarse con Dündar

Ante la noticia de que aparentemente Alihan y Ender han pasado la noche juntos, Zeynep determina sepultar sus ilusiones de volver con el joven empresario y casarse; es más, va más allá y decide decirle a Dündar que deben dar un paso más adelante en sus salidas y pensar en matrimonio, su compañero de trabajo no lo piensa dos veces y acepta.

3. Ender le hace creer a Kemal que Yildiz tiene algo con su entrenador de gimnasio

La mujer como parte de su plan de seguir generando caos en el mundo de las hermanas Yilmaz le miente a Kemal y le dice que Yildiz está teniendo un romance con su entrenador de deportes. El exesposo de esta, quien aún siente algo por ella, entra en celos y busca la manera de que Yildiz deje de frecuentarlo.

2. El papá de las hermanas Yilmaz sale de la cárcel y sale una gran revelación

El padre de Yildiz y Zeynep es una persona violenta y delicuencial; estuvo en prisión por asesinato y al salir en libertad busca a la madre de sus hijas y a estas para extorsionarlas y pedirles dinero a cambio de no atentar contra ellas. En medio de esas amenazas y discusiones se revela que las hermanas en realidad son medio hermanas.

1. Ender aceptar firmarle el divorcio a Alihan

Intempestivamente, Ender decide firmarle los papeles de divorcio a Alihan, con lo que el empresario puede ahora sí ir en busca de su amada Zeynep, aunque para ella ya es tarde. ¿Por qué Ender aceptó firmar? Porque ha llegado a un trato con Zerrin para que le entregue la mitad de sus activos en la empresa. Una noticia que es descubierta por Halit y que provoca su furia.

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.