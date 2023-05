Ha contraido matrimonio en más de una ocasión... pero en la ficción. Eda Ece, conocida por estos tiempos como Yildiz Yilmaz, la protagonista de “Pecado original”, la telenovela turca que encadila en España, anunció en redes sociales su compromiso matrimonial -pero en la vida real- con el basquetbolista Buğrahan Tuncer. Conoce los detalles de la pedida de mano a continuación.

La estelar de la realización otomana que se emite cada semana a través de Antena 3 utilizó su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 7 millones de seguidores, para informar que en junio del 2023 contraerá nupcias con el deportista turco.

La histrionisa, que precisamente en junio próximo celebrará su cumpleaños 33, compartió imágenes de la ceremonia en la que su prometido le pidió la mano delante de sus padres y familia.

Junto a su novio, el basquetbolista que milita en el Anadolu Efes, equipo de la competición turca y de la Euroliga (Foto: Eda Ece / Instagram)

ASÍ FUE EL COMPROMISO DE EDA ECE, LA ACTRIZ QUE HACE DE YILDIZ YILMAZ EN “PECADO ORIGINAL”

La ceremonia se realizó el 27 abril en la casa que la pareja, que tiene casi 5 años de formada, comparte. Como era de esperarse, el lugar fue adecuadamente decorado para la ocasión, a la vez que los ahora novios lucieron una vestimenta sencilla pero elegante, tal y como dejaron evidenciados en sus instantáneas.

Parte de la decoración de la casa de los novios (Foto: Ada Ece / Instagram)

En las mismas imágenes se ha podido apreciar que los novios y asistentes al acto pudieron disfrutar de un cóctel así como de canapés a base de salmón, paté, uvas, aceitunas y otros, además de salmón y dolmas.

Parte de la merienda que hubo en la celebración (Foto: Ada Ece / Instagram)

Como era de esperarse, los padres de la histrionisa también estuvieron presentes y la estrella no perdió la ocasión para inmortalizar ese momento.

Al lado de sus padres (Foto: Ada Ece / Instagram)

LOS PLANES DE EDA ERCE PARA SU VIDA EN PAREJA

En una entrevista para la versión turca de la revista Elle, Eda comentó algunos aspectos de su vida de pareja. La actriz se considera una persona divertida y que “incluso cuando estoy muy enfadada, algo divertido puede salir de mi boca. Por supuesto, tienes que preguntarle a Buğra (su novio)”.

Asimismo aseveraba que “creo que siempre he sido una persona que piensa mucho en mi pareja. No soy egoísta, siempre me he centrado en dos personas”.

¿Hijos? “Después de los 30 (años), me siento más consciente para formar una familia y tener hijos. Nunca he estado en contra del matrimonio. Pienso y me preocupo por la paz de la otra persona. Soy reservada, leal, incondicional. Me encanta darle regalos a Buğra”.