“Pecado Original”, la ficción estelarizada por las hermanas Yidiz y Zeynep Yilmaz, nos traerá más capítulos cargados de emoción y entregas durante esta semana, del lunes 22 al viernes 26 de mayo. En tal sentido, deberás tener en cuenta el horario de la producción turca que se emite por Antena 3. ¿Habrá más novedades durante estas próximas entregas?

Tras la desagradable sorpresa que recibió Zeynep al conocer que Alihan estaba casado con Ender, la joven Yilmaz decidió rehacer su vida de cero y alejada del joven empresario.

Es así que Ender y Alihan comenzaron a habitar en un mismo hogar, pese a que no exista algún interés amoroso entre ambos, aunque fue la exesposa de Halit quien no desaprovechó el momento y decidió sacarle celos a Zeynep.

Zeynep se entera que Alihan y Ender se casaron (Foto: Med Yapim)

Asimismo, Yildiz parece seguir en un idilio con Kemal, mientras observa lentamente que su matrimonio con Halit parece no tener arreglo debido a las constantes peleas que tienen en el hogar.

¿QUÉ SUCEDERÁ ESTA SEMANA EN “PECADO ORIGINAL”?

Durante la semana del lunes 22 al viernes 26 de mayo podremos ver que Ender realizara una cena a Alihan para premiarlo por su interés en buscarla. Eso sí, a la invitación se sumarán Hakan e Irem, amigos del joven empresario.

Por otro lado, Ender decidió conseguirle un obsequio a su marido con la finalidad de limar asperezas entre ambos y llevar de buena manera la convivencia. Todo parece que ella desea que las cosas se arreglen por completo. ¿Será que existe algo más que una amistad entre ambos?

Alihan ve como Ender empieza a hacerle la vida imposible (Foto: Med Yapim)

Entre tanto, Alihan desea buscar a Zeynep y reconquistarla a su modo, dejándole en claro que seguirá luchando por ella. “No he dejado ni un segundo de quererte”, se puede oír decir al joven en el adelanto.

No obstante, es la hermana de Yilmaz quien dejó en claro que existe un largo camino por recorrer en su vida y que no desea recorrerlo a su lado. Esto deja claro que la joven sigue dolida y no logra perdonarlo por el desplante.

HORARIO DE “PECADO ORIGINAL” DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE ABRIL

La telenovela “Pecado original” se transmite diariamente a través de Antena 3. Por ello, aquí te contamos cuál es su horario para esta semana.

Horario de “ Pecado original ” el lunes 22 de mayo: 17: 30 horas (hora de España)

” el 17: 30 horas (hora de España) Horario de “ Pecado original” el martes 23 de mayo: 17:30 horas (hora de España)

el 17:30 horas (hora de España) Horario de “ Pecado original” el miércoles 24 de mayo : 17:30 horas (hora de España)

el : 17:30 horas (hora de España) Horario de “ Pecado original ” el jueves 25 de mayo : 17:30 horas (hora de España)

” el : 17:30 horas (hora de España) Horario de “Pecado original” el viernes 26 de mayo: 17:30 horas (hora de España)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL” A TRAVÉS DE STREAMING?

Transmitido por Antena 3, la novela también también puede ser vista a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

La famosa telenovela turca "Pecado original" es una de las más vistas en España (Foto: Med Yapim)

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción turca.