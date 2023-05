¿Qué pasará en “Pecado original”? La famosa telenovela turca que relata la historia de amor y traición entre Alihan y Zeynep estrenará un nuevo episodio a través de la señal de Antena 3, en España. Con la participación de Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece y compañía, esta producción se ha convertido en la favorita del público. Por ello, conoce aquí lo que sucederá en el episodio del jueves 18 de mayo.

“Yasak Elma”, no solamente triunfó en Turquía desde el 2018, sino que también tuvo éxito en más de 70 países incluyendo varios de América Latina y en España. Precisamente, en este país la ficción turca se puede ver diariamente en Antena 3, convirtiéndose así en la líder de su horario.

Durante el último episodio de “Pecado original” se pudo ver que Halit intentó chantajear a los que resultaron atropellados por Emir. Es así que el hombre le ofreció 100 mil liras a la afectada para que no interponga ninguna denuncia.

En otro momento, Halit habla con Yildiz y le cuenta que Kemal visitó su empresa donde le confesó que quería casarse con Zehra. Halit ve con buenos ojos esa unión, pues le conviene económicamente para hacer negocios, aunque su mujer no piensa igual.

Por otro lado, Alihan se vio envuelto por los celos luego de que Dündar conociera a Zeynep. Y es que el joven ha estado en todo momento cerca a la mujer como parte de su trabajo como concesionario de autos. Tras ello, ambos salieron a cenar y han charlado hasta de su próximo encuentro.

Alihan empieza a tener diferencias con Ender (Foto: Med Yapim)

¿QUÉ PASARÁ EN “PECADO ORIGINAL” EL JUEVES 18 DE MAYO?

Nadie se puede perder el próximo capítulo de la telenovela “Pecado original”. En el episodio del jueves 18 de mayo, Ender no está tranquila al ver que Alihan quiere vengarse de Halit y esto la llevará a investigar todo lo que hay detrás de eso.

Ender y Zerrin se reúnen para hablar de Alihan y Halit (Foto: Med Yapim)

La mujer encuentra pastillas para combatir la depresión en casa del hombre y como no puede lograr que él le cuente todo buscará a Zerrin.

Ender y Zerrin se reúnen para tomar un café. Tras hablar cosas buenas de Halit, Ender le pide que confié en su marido, Alihan. A pesar de ello, Zerrin no le cree ni una sola palabra a Ender. Esto no le conviene a la mujer de Alihan, pues no conseguirá lo que desea. ¿Qué hará?

Zerrin no cree en Ender (Foto: Med Yapim)

¿DE QUÉ TRATA “PECADO ORIGINAL”?

“Pecado original” se basa en la historia de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, quienes viven en una profunda pobreza y que se caracterizan por tener personalidades diferentes, pese al vínculo de sangre que tienen.

Yildiz sueña con encontrar un hombre con dinero y tener una vida rodeada de lujos, por lo que acepta la propuesta de Ender, una mujer que le ofrece trabajar en su casa con la finalidad de que seduzca a su esposo. La joven acepta, por más sospechosa que sea la petición.

En tanto, Zeynep es una chica más honrada y sueña con encontrar el verdadero amor y no una vida ostentosa como la que su hermana quiere. Ella, deberá lidiar con Alihan, un guapo, pero egoísta joven, director de una gran empresa, con quien vivirá muchas cosas.

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.