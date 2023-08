Como bien sabemos, “Pecado original” se encuentra en uno de los momentos más tensos de la temporada tras lo acontecido con Yildiz luego de que el empresario la echara de su casa por supuestos engaños en su contra, sin saber que Ender se encuentra detrás de todo. ¿Quieres saber qué sucederá en la novela turca el lunes 7 de agosto?

En los últimos episodios de “Pecado original” pudimos presenciar la odisea que se encuentra viviendo Yildiz tras ser echada de la mansión de Halit. Presa de miedo, la hermana de Zeynep comenzó a buscar ayuda cuando apareció Aysel para brindarle algunos objetos.

Sin embargo, la tranquilidad le duró casi nada luego de que se enterase que sus cuentas y tarjetas de banco habían sido canceladas.

Paralelamente, Sahika llega a enterarse que Yiğit es su sobrino e hijo de Ender mediante una prueba de ADN, por lo que no dudará en tomar acciones para protegerlo de todos.

El personaje de Yildiz está atravesando un momento muy complicado por culpa de Ender y su plan para arruinarla (Foto: Med Yapim)

Mientras tanto, el futuro de Yildiz parece estar completamente oscuro: sin su hermana en Turquía o algún familiar que la auxilie, parece que la mujer tendrá que ingeniárselas para poder pasar la noche sin muchos apuros.

“PECADO ORIGINAL”: AVANCE DEL CAPÍTULO DEL LUNES 7 DE AGOSTO

La relación de Erim y Yiğit va fortaleciéndose

Todo hace indicar que Yiğit tiene una muy buena relación con Erim. Aunque provienen de mundos opuestos, ambos jóvenes se sienten a gusto cada vez que conversan, pese a que el hijo de Halit desconoce que se encuentra hablando con su hermano de parte de madre.

Es así que el lunes 7 de agosto veremos a Yiğit visitar la mansión Argun, pues planea ayudar en los estudios a Erim. Sin embargo, el muchacho tendrá miedo de que Ender lo veo ahí, aunque hará todo lo posible para que no corran a su nuevo compañero de su casa. ¿Podrá cumplir su cometido cuando se entere que es su medio hermano?

Yiğit se relacionará con Erim en "Pecado original" (Foto: Med Yapım)

Asimismo, Yiğit se encontrará en la mansión con su compañera de clase, quien evidentemente le genera algo más que una amistad. ¿Ocurrirá algo especial entre ellos?

La revelación de Sevda y la caída de Ender

Paralelamente, veremos que el plan de Ender estaba saliendo a la perfección tras lograr que echen a Yildiz de la mansión. Y aunque el empresario terminó pidiéndole el divorcio a su esposa, un giro inesperado podría poner todo patas arriba.

Cuando Kaya iba a contarle a Halit que había oído a Ender admitir su culpa ante Yildiz, Sevda entró por la puerta para contar todo y hundir a la hermana de Caner.

“Ender me contrató. Me dio dinero y me pidió que acusara a la señora Yildiz”, oye decir Sevda mientras la cara de asombro de Halit empieza a aparecer. Para poder confirmar ello, la secretaria empieza a mostrarle los audios que llegó a intercambiar con Ender. Parece que la mujer tiene las horas contadas.

Şevval Sam como Ender Çelebi en "Pecado original" (Foto: Med Yapım)

Pero, ¿cuál es la razón por la que Sevda decide dar vuelta atrás a su plan de confabulación y traicionar a Ender? ¿Existe un cargo de conciencia?

Nada que ver, todo esto forma parte del plan de Sahika, quien planea quitar del panorama a Ender y Yildiz. ¿Logrará acaso Halit conocer la verdad de todo?

FICHA TÉCNICA DE “PECADO ORIGINAL”

Título original: “Yasak Elma”

“Yasak Elma” País de origen: Turquía

Turquía Idioma original: Turco

Turco Otros títulos: “Fruto prohibido”, “Pecado original” o “Pasión prohibida”

“Fruto prohibido”, “Pecado original” o “Pasión prohibida” Género: drama

drama Dirección: Neslihan Yeşilyurt (1-3), Murat Öztürk (4) y Ece Erdek Koçoğlu (5-6)

Neslihan Yeşilyurt (1-3), Murat Öztürk (4) y Ece Erdek Koçoğlu (5-6) Guion: Melis Civelek y Zeynep Gül

Melis Civelek y Zeynep Gül Productores: Fatih Aksoy

Fatih Aksoy Música: Cem Tuncer, Ercüment Orkut y Efecan Tuncer

Cem Tuncer, Ercüment Orkut y Efecan Tuncer Empresa productora: Med Yapım

Med Yapım Número de temporadas: 6

6 Número de episodios: 177

177 Duración por episodio: 120 minutos

120 minutos Medio de difusión original: Fox Turquía