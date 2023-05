¿Qué pasará en “Pecado original”? Antena 3 estrenará el miércoles 24 de mayo un nuevo capítulo de la telenovela turca protagonizada por las actrices Sevda Erginci y Eda Ece, quienes interpretan a Zeynep y Yildiz, respectivamente, dos hermanas de personalidades muy distintas.

“Pecado original” fue estrenada en Turquía en el año 2018 y se ha trasmitido en más de 70 países, incluyendo varios de América Latina. Sin duda, todo un éxito internacional que ha repetido la historia en España.

En el capítulo del martes de “Pecado original” hemos visto que Ender y Yildiz hicieron una alianza contra Kemal. Además, Zehra y Kemal se reconcilian y siguen con sus planes de boda. Tras estos eventos, ¿qué pasará en el siguiente episodio de la telenovela turca? Aquí te lo contamos.

La telenovela turca “Pecado original” está protagonizada por Sevda Erginci y Eda Ece (Foto: Med Yapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DE “PECADO ORIGINAL” DEL MIÉRCOLES 24 DE MAYO?

En el próximo capítulo de “Pecado original”, del miércoles 24 de mayo 2023, veremos que Kemal y Zehra van hablar con Halit para contarle las novedades sobre sus planes de boda. La pareja le informa al empresario que no tienen prisa en unir sus vidas y se tomarán su relación con más calma.

Halit se molestará con la decisión de los jóvenes y se mostrará en desacuerdo. El empresario no entiende nada. Y es que la pareja ya estaba decidida a dar el paso cuando les interrumpió el accidente de Erim. ¿Qué ha pasado ahora?

Halit se molestará con Kemal y Zehra por retrasar su boda en "Pecado original" (Foto: Med Yapim)

Por otro lado, Alihan se queda en shock cuando se entera que Zeynep y Dündar están saliendo. El empresario estaba sentado solo en una mesa de un bar para reflexionar sobre todo lo que le ha pasado últimamente, cuando ve entrar a Zeynep y Dündar entrar al lugar.

Alihan no puede disimular la rabia que le da verlos juntos, pero aún así los invita a tomar algo con él: “Siéntense aquí si quieren, si no van a hablar de algo privado”, les dice. Para alejarlo, la joven Yilmaz decide mentirle al empresario: “Dündar y yo no somos sólo amigos, es mi novio”.

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

La telenovela turca “Pecado original” se emite de lunes a viernes por la señal de Antena 3 en el horario de las 17:30 horas. Luego del final de “Tierra amarga”, esta nueva producción ocupa la franja televisiva hasta las 19:00 horas, según la programación del canal.

Además de emitirse por Antena 3, vale decir que también puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.