No se quedó callada y dijo de todo. La brasileña Ana Paula Consorte demostró ser una gran seguidora del programa de Magaly Medina y sorprendió a más de uno al realizar una transmisión en vivo desde sus redes sociales para responder a cada comentario que emitía la conductora junto a Laura Borlini sobre su nuevo ‘lío’ con Paolo Guerrero. Y es que ella decidió borrar todas las fotos en Instagram en las que salía con el capitán de la selección peruana y viajó a Brasil junto a sus pequeños hijos. En esta nota te cuento cada uno de sus comentarios y la peculiar ‘promesa’ que realizó.

Esta es una nueva ocasión en la que la pareja está en el ojo de la tormenta y se especula de una pelea porque ambos también se dejaron de seguir en sus cuentas oficiales, esto tras el cumpleaños de doña Peta, madre del futbolista.

La noche del jueves 30 de mayo, uno de los temas centrales del programa ‘Magaly Tv, La Firme’ fue el escándalo entre Ana Paula y Paolo Guerrero, pero nadie esperó que la garota hiciera un en vivo para responderle a Magaly Medina en tiempo real y que confesara que desde que vive en el país del padre de sus hijos está atenta a los rumores de los canales de espectáculos. “Ahora que estoy en Perú me gusta el chisme (...) Tengo que mirar para saber qué está pasando, porque están pasando muchas cosas que no es. Si llegan a los 10 mil, cuento la verdad jajaja“, dijo entre risas.

¿Por qué Ana Paula borró sus fotos con Paolo?

Ante los cuestionamientos de por qué eliminó todas sus fotos junto a Paolo Guerrero y lo dejó de seguir, la modelo indicó que está en todo su derecho. “Porque quiero, yo saco las fotos porque quiero. Porque es mi Instagram, es mío y saco lo que quiero”, precisó de manera enfática desde São Paulo.

Luego, Laura Borlini, quien estaba invitada para opinar como psicóloga, la calificó como una mujer impulsiva porque no es la primera vez que se dejan de seguir o borra fotos cuando discute con Paolo.

“No soy impulsiva, soy una mujer muy fuerte. Esta mujer (Laura) está hablando cosas que no son. (Mi relación) no estaba complicada”, precisó para luego dejar en claro que tiene un carácter fuerte, más no impulsivo.

Este nuevo escándalo entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero llegó luego que ella se quejara de su estancia en Trujillo, ciudad en la que vive luego que él fuera contratado en Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV). Ella compartió varias historias dentro de la tendencia ‘Get ready with me’ (Alístate conmigo) donde expresó su frustración por los problemas que ha estado enfrentando como los cortes de internet y servicio de agua.

Además, Magaly Medina reveló que sus fuentes le confiaron que Ana Paula no habría estado invitada al cumpleaños de doña Peta, pese a que se hizo pública una fotografía de la brasileña junto a la madre de Paolo Guerrero y sus dos hijos y que esto “no le habría hecho gracias a él que se aparezca sin que él sepa a la reunión”. “¿Cómo así? Tampoco lo entiendo porque Ana Paula es la madre de sus nietos”, agregó.

