Miguel Varoni es un actor y director de televisión colombo-argentino que alcanzó la fama internacional al protagonizar ‘Pedro el Escamoso’, telenovela colombiana que batió récords de audiencias en América Latina. Estrenada en 2001, la ficción se convirtió en un fenómeno televisivo a partir de la divertida historia de Pedro Coral Tavera, personaje que enamoró a los televidentes y que hizo popular el famoso baile del pirulino.

En el melodrama Miguel Varoni interpretó a Pedro Coral Tavera, un galán fuera de lo común: no es rico, no es guapo, no se viste bien, se cree buen bailarín. Es la historia de un mujeriego empedernido, un galán implacable que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal en busca de nuevas oportunidades. Termina enamorándose y viviendo divertidas aventuras.

Miguel Varoni protagonizó "Pedro el escamoso" en el año 2000, telenovela que le dio la fama internacional (Foto: Instagram)

Este personaje le permitió a Varoni la internacionalización de su carrera, ganándose el cariño y respeto del público que hasta hoy lo recuerda como ‘Pedro el Escamoso’. Hoy, 19 años después del estreno de la telenovela, el artista está abocado exclusivamente a la dirección y se encuentra felizmente casado con la actriz Catherine Siachoque. Te contamos más detalles de su vida.

¿QUÉ HACE AHORA MIGUEL VARONI TRAS EL ÉXITO DE “PEDRO EL ESCAMOSO”?

En el 2000, Miguel Varoni interpretó a Pedro Coral Tavera, más conocido como “Pedro, el escamoso”, una telenovela colombiana que fue un furor en toda Latinoamérica. Luego de ese suceso, la cadena de televisión Telemundo lo contrato como actor exclusivo.

Su look cambió drásticamente desde el año 2000, cuando le ponía piel a ese personaje que no se caracterizaba precisamente por el buen gusto, usaba el pelo largo y unas camisas de colores estridentes que ya quedaron en el pasado.

Con pelo corto y barbita, se convirtió en galán pero sobre todo en villano en sucesivas telenovelas colombianas de gran repercusión como “Te voy a enseñar a querer” y “La casa de al lado” (en ambas compartió set con su actual esposa), “Decisiones”, “Los Victorinos”, “Corazón Valiente”, “Maridos en alquiler”, entre otras.

Miguel Varoni es un actor y director de televisión colombo-argentino que ha protagonizado diversas telenovelas (Foto: Instagram)

Todos sus personajes son distintos, con una impronta y personalidad que los hacen memorables. De la comedia al drama sin escala, Varoni demuestra su talento y versatilidad en cada historia. “Las Juanas”, “El otro lado de la casa”, “Dueños del Paraíso” y “El señor de los cielos”, son otros de sus trabajos más exitosos.

Ahora, a sus 55 años, Miguel Varoni está dedicado exclusivamente a la dirección. Dice que ni él sabe qué va a pasar con la industria del showbusiness “pero mientras tanto, hay que seguir produciendo para todas las plataformas y contar historias”, señaló en una entrevista para con Infobae en Miami.

“En el 2003 Telemundo pasó la novela “Pedro, el escamoso” y ahí nació una relación con la empresa que aun continua. Primero entré como actor exclusivo; después en el 2006, cambié mi contrato a director creativo de Telemundo, y hoy soy vicepresidente y director creativo de Telemundo Global Estudios”, explicó en la entrevista realizada el año pasado.

Varoni ha participado en "Las Juanas", "El otro lado de la casa", "Dueños del Paraíso" y "El señor de los cielos", entre otras producciones (Foto: Instagram)

Varoni habla de los personajes que lo han marcado en su carrera y cómo es el proceso de creación de cada uno de ellos. Además, dice que lo influyen mucho en su vida personal.

“Recuerdo un trabajo que me gustó mucho, “La casa de al lado”. Mi personaje era Víctor Ríos, un hombre muy conflictuado, de raíz podrida, homofóbico absoluto, y Dios lo castiga y se enamora de un travesti operado. Él no sabía que era travesti y cuando este personaje se da cuenta de esa situación, lo que pasa fue muy interesante interpretarlo”, dice.

“Tanto con “Víctor” como con “Pedro”, fueron personajes de un largo proceso de desarrollo, y cuando se estacionaron en mi mente y en mi corazón, las cosas que empezaron a pasar me cambiaron la vida”, agrega.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni llevan 23 años de relación. (Foto: Telemundo).

El actor comparte su día a día en sus redes sociales, donde se ve los románticos mensajes que le dedica a su esposa Catherine Siachoque, actriz con la que está casado desde julio de 1997. Tras algunos años de noviazgo, la pareja se casó por la iglesia el 4 de Julio de 1999 en Bogotá. Miguel Varoni y Catherine Siachoque se dieron el sí frente al altar y desde allí, sus vidas se iluminaron cada vez más.

Sobre su relación dijo que no tendría hijos. “De verdad admiro profundamente a los padres, porque tiene los huevos de para traer una persona al mundo. Es para quitarse el sombrero….”, señaló sobre este tema.

Tras algunos años de noviazgo, la pareja se casó por la iglesia el 4 de Julio de 1999 en Bogotá. (Foto: Difusión)

