La pandemia a causa del coronavirus ha hecho que muchas producciones televisivas hayan tenido un alto en sus grabaciones, así que esto llevó a muchos canales de televisión de Colombia a retrasmitir algunas telenovelas que fueron muy exitosas en el pasado y una de ellas ha sido “Pedro el Escamoso” .

Esta historia protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes ha vuelto ha tener una gran aceptación por parte de los televidentes, ya que se ha convertido en el ganador indiscutible del horario estelar de Caracol televisión.

La historia de ‘Pedro Coral Tavera’, su pintoresca forma de ser, los detalles de la sociedad colombiana de entonces, el humor y los demás personajes son algunos de los detalles que más han llamado la atención de los televidentes sobre la producción que originalmente estuvo al aire entre 2001 y 2003.

A raíz de este nuevo éxito que ha conseguido la telenovela “Pedro el Escamoso”, mucho de los televidentes se han comenzado a preguntar que pasó con los protagonistas del melodrama y muchos se han sorprendido con la vida que ahora tiene Sandra Reyes.

¿QUÉ PASÓ CON SANDRA REYES?

Además de su papel protagónico en Pedro El Escamoso , Sandra Reyes también se ha destacado por su interpretación del personaje Amparo Cadena en la serie El cartel de los sapos, en 2008, así como su participación en bastantes producciones colombianas, que incluyen novelas y películas. Por otro lado, la actriz se declaró oficialmente hippie en el año 2018 y cambió muchos aspectos en su estilo de vida.

Sin embargo, la actriz ha tenido que atravesar por momentos de bastante dificultad a nivel económico y profesional en los últimos años, tal y como lo reveló recientemente en una entrevista en exclusiva para Las 2 Orillas . La artista reveló que, contrario a lo que se especula sobre ella, no se ha distanciado de la televisión sino que no ha tenido trabajo.

“La gente dice que yo me alejé de la televisión, eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. A mi me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes”, confesó Sandra Reyes.

En medio de una dura conversación con el canal de YouTube , la actriz colombiana aseveró que, irónicamente, aunque es la protagonista de la telenovela más vista del país en estos momentos, no recibe ni un solo peso de las regalías de la producción. “Eso es un chiste. No, a los actores no nos llega nada, las regalías no existen en este país. A mí no me pagan por las repeticiones”, mencionó la artista. “Ahorita con Pedro El Escamoso la gente pensará que a mí me va a llegar un chequecito popocho, no, eso no pasa”, agregó.

Sandra Reyes habló de la compleja situación que viven los actores en el país debido a los tipos de contrato con los que laboran y al éxito que pueden o no garantizar las producciones. “Yo he durado hasta dos años sin trabajo, pagando arriendo, salud, todo lo que tiene uno que pagar. Yo en este momento estoy endeudada como nunca en mi vida y la gente cree que pues yo nado en millones, y no. Es duro”, dijo para Las 2 Orillas.

Añadió además que la pandemia por el coronavirus no ha sido un buen tiempo y que ha tenido que “hacer maromas para poder sobrevivir”, señalando que han llegado momentos en que no ha tenido dinero para tomar un taxi. No obstante, afirmó tener el apoyo y la ayuda de su familia. “Yo realmente espero terminar el año ya con un trato para el próximo año”, concluyó.

