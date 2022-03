En la época del Cine de Oro Mexicano surgieron grandes actores y cantantes que brillaron en diferentes escenarios. Dos de ellos fueron Pedro Infante y Antonio Aguilar, quienes además de haber trabajado juntos en diversas producciones, se convirtieron en muy buenos amigos.

A continuación, te contamos la historia de la amistad que construyeron estos íconos de la música ranchera, que a pesar de haber fallecido sus legados siguen vigentes.

Como se recuerda, el intérprete de “Flor sin retoño” falleció a los 39 años en un accidente aéreo 15 de abril de 1957, mientras que el padre de Pepe Aguilar dejo de existir a causa de un síndrome respiratorio agudo severo a los 88 años el 19 de junio de 2007.

Un fan sostiene una foto del fallecido actor y cantante mexicano Pedro Infante, frente a su tumba durante la conmemoración del 50 aniversario de su muerte, en el cementerio El Jardín, el 15 de abril de 2007 (Foto: Luis Acosta / AFP)

LA AMISTAD ENTRE PEDRO INFANTE Y ANTONIO AGUILAR

A continuación, todos los detalles sobre la historia de la amistad entre Pedro Infante y Antonio Aguilar.

Trabajan juntos en la pantalla grande

El debut como actor de Antonio Aguilar fue en la película “Un rincón cerca del cielo” (1952), donde compartió roles con Pedro Infante. Las intensas horas de grabaciones hizo que ambos se conocieran cada vez más hasta que la amistad en la trama traspasó la pantalla grande.

Pedro Infante aconsejó en su carrera a Antonio Aguilar

A pesar de que Antonio Aguilar se encontraba estudiando Aviación en Nueva York, cambió su carrera por una beca para canto en La Gran Manzana. Él en un inicio era cantante de ópera, pero ‘El ídolo de México’ le aconsejó seguir con la música ranchera.

“Pedro Infante fue el primero que me dijo: ‘Oiga hermano, usted es charro; no se vista de catrín, no olvide nuestras raíces. Él me estaba diciendo que yo sería un cantante de ranchero”, contó el abuelo de Angela Aguilar.

El cantante y actor Antonio Aguilar saluda a los fanáticos antes de que se le revelara una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 07 de septiembre de 2000 (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

Infante disfrutó de las presentaciones de su amigo

Tras hacerle caso a Pedro Infante, Antonio Aguilar se dedicó de lleno a la música ranchera, tal como se lo había recomendado su compadre.

El intérprete de “Amorcito corazón” no dudó en ir a uno de los conciertos de su gran amigo, que además de música, incluía caballos. Es decir, le hizo caso en todo.

Aguilar jamás dudó en apoyar a Infante

El nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante, contó el trato que tuvo su abuelo con el narcotráfico lo obligó por un tiempo a alejarse de los reflectores. Incluso tuvo que cambiar su nombre a Antonio Pedro para proteger su vida y la de su familia, así como mudarse constantemente, publica El Heraldo de México.

Debido a la confianza que tenía con Antonio Aguilar, este sabía de su nueva identidad. Por tanto, durante una de sus giras realizó una escala en Zacatecas para visitar a su compadre; al ver su condición, pidió que no le falte nada, desde alimentos hasta dinero. No importaba nada, solo el bienestar de su amigo.

Se vieron un año de la muerte de Pedro Infante

Antonio Aguilar vio a su amigo Pedro Infante un año antes de que falleciera. En aquella ocasión le recordó este le dijo: “No que no pelao. Ves que lo tuyo es ser ranchero y de a caballo”. Ambos tenían planificado realizar proyectos juntos, pero el accidente aéreo acabó con todo.