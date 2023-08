Tras su aparición en ‘The Last of Us’, Pedro Pascal recibió el elogio de muchas personas por su trabajo, incluso llegando a tener muestras de arte en su honor, siendo ‘ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal’ una de las más llamativas; sin embargo, si bien esta ha sido creada para él, parece que la celebridad no puede disfrutarla.

Y es que, según lo demostraron sus amigos Russell Tibet y Robert Diament, mediante historias de Instagram, hace unos días estuvieron en Inglaterra para poder ver cada una de las piezas de arte, pero sin mucho ´éxito, puesto que, no lograron ingresar a la presentación por motivos que escaparon de sus manos y los dejaron muy sorprendidos.

Sin acceso

Tal y cual lo mostraron, la exposición de la artista Heidi Gentle Burrell se encontraba cerrada en aquella oportunidad, por lo que no gozaron de las piezas de arte. El hecho generó mucha sorpresa en la mujer que realizó esta presentación y así lo expresó mediante una entrevista para The Independent.

“Fue una locura absoluta. Mucha gente adorable me ha mandado mensajes en los últimos días. Entiendo completamente por qué Robert no me dijo que iría con Pedro, ellos quieren su privacidad. Pero estoy un poco triste por habérmelos perdido”, confesó al conocer que su figura favorita no pudo ver su trabajo en vivo y directo.

Toda su admiración

Por otro lado, dejó ver su completa fascinación por Pedro Pascal al resaltar su trabajo y personalidad. “Solía verlo en Buffy la cazavampiros y en muchos dramas de crimen en los que siempre pensé que era muy bueno. Simplemente descubrí que él tenía una cara realmente interesante, desde un punto de vista artístico”, finalizó diciendo.

VIDEO RECOMENDADO:

Rosalia y Rauw Alejandro terminan su compromiso. Los rumores apuntan a que el puertorriqueño le habría sido infiel a la cantante española con Valeria Duque una exuberante modelo colombiana, durante una gira de Rauw.