¿Pedro Suárez Vértiz estará presente en el musical 'Cuéntame'? | VIDEO 

Pedro Suárez Vértiz eligió al destacado director teatral Juan Carlos Fisher para realizar el espectáculo que promete convertirse en una verdadera fiesta. La innovadora puesta en escena tiene como pieza clave el aporte de sus miles de fans, quienes con gran expectativa esperan el estreno de Cuéntame, musical que se llevará a cabo en el Parque de la Exposición.



El intérprete de ‘Los globos del cielo’, consciente de la falta que hace su presencia frente al público, trae este show como una propuesta de reencuentro con todos sus seguidores locales. Aunque Pedro Suárez Vértiz se alejó de los escenarios hace varios años, debido a un síndrome neuromuscular bulbar que dificulta su dicción, su música continúa un curso inexorable en la vida de todos los peruanos.



Foto: captura Youtube.

En #Dilo con Jannina Bejarano, Juan Carlos Fisher responde los misterios de este esperado espectáculo ¿Pedro Suárez Vértiz estará presente en el show? “Él va a estar presente. No físicamente, pero va a estar presente todos los días hablando y contándonos. Va a abrir por primera vez un lado de su vida que no lo ha hecho desde hace mucho tiempo”, comparte el director del concierto.

El director del espectáculo musical 'Cuéntame' se confiesa en #Dilo.

Interactivo. Juan Carlos Fisher, director de obras memorables como El Hombre Almohada, Toc Toc o Pantaleón y las visitadoras, revela la importancia del público en este concierto. “A Pedro se le ocurrió incorporar a los fans y que ellos sean parte de la creación mandandonos sus historias”, señala.



Para el director de Cuéntame, la música de Pedro Suárez Vértiz tiene un impacto especial en sus seguidores porque acompañó a los peruanos en una etapa complicada de la realidad nacional.



“El repertorio de Pedro es de más de 20 años y cuenta no solamente su historia sino la historia del Perú de los últimos años”, agrega.



Es imposible olvidar que durante los años en que 'Pedrito' conquistaba nuestros corazones con Arena Hash o como solista, la violencia que azotaba el país cobraba vidas inocentes. “Lo que siempre digo es que es una historia que no solamente nos hizo bailar, sino que nos hizo bailar en un momento en que necesitábamos bailar. El país no estaba pasando por el mejor momento y Pedro nos hizo olvidarnos por un rato de la situación del país”, asegura.

En la entrevista, Fisher también cuenta los entretelones que se viven detrás del teatro, y responde a todos aquellos que hasta ahora se preguntan por qué eligió a Milett Figueroa y Melissa Paredes para actuar en el musical Pantaleón y las visitadoras. Asimismo, indica cómo se siente dirigiendo a actores de peso como Miguel Iza, Norma Martínez o, recientemente, a Osvaldo Cattone en El Padre.



Además, revela su deseo por revivir El hombre almohada con Salvador del Solar, actual primer ministro y protagonista de la obra con la que se estrenó como director de teatro.

