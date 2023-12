Pedro Suárez-Vértiz ha fallecido este 28 de noviembre a los 54 años de edad en su casa en Miraflores, Lima. La muerte de este genial cantautor ha dejado conmocionado a toda la escena peruana, en especial a los amantes del rock de los noventas. ¿Quiénes son los herederos del autor de éxitos como “Lo olvidé” y “Cuando pienses en volver”?

Pedro Martín José María Suárez-Vértiz Alva, más conocido como Pedro Suárez-Vértiz, dejó de existir, pero su legado seguirá siempre presente en todos los peruanos. Eso sí, más allá de ser un gran cantautor de renombre, el rockero se supo ganar un nombre como uno de los padres más amorosos del medio local.

El rock peruano de luto, el cantante Pedro Suárez-Vértiz falleció hoy a los 54 años de edad según reveló su hijo mayor a la Policía Nacional del Perú, además sostuvo que la muerte del músico fue natural y certificada por un médico privado que atendía al artista. (Fuente: América TV)

¿Sabías que PSV era muy cercano a sus herederos? Pues, en esta nota te daremos a conocer a los hijos del desaparecido ícono incaico.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ Y CUÁLES SON SUS NOMBRES?

1.- Salvador Suárez-Vértiz

Uno de los hijos a los que más se ha referido el cantautor es Salvador Suárez-Vértiz. De hecho, el intérprete de “Cuando pienses en volver” comentó en más de una ocasión que siempre solía ir a la selva con su pequeño para enfrascarse en una aventura padre-hijo.

Salvador es el hijo más mediático de PSV (Foto: Salvador Suárez-Vértiz / Instagram)

“He viajado (Pedro) con él numerosas veces para acompañarlo a sus conciertos. Nuestro destino favorito siempre fue la selva. Vivíamos una verdadera aventura padre e hijo. Lo mejor era que me lo pedía el mismo día. De chico siempre salíamos en bicicleta por Miraflores o el Olivar. Íbamos en el tándem y yo observaba todo mientras conversábamos”, reveló su hijo en una ocasión.

2.- María José Suárez – Vértiz

La primogénita del rockero es también una persona ligada al arte. María José, o Majú para su entorno familiar, se desempeña como bailarina de danza contemporánea y también posee una cuenta dedicada a la fotografía en redes sociales.

La primogénita de Pedro Suárez-Vértiz (Foto: GEC)

Se sabe también que estudia Ciencias de la Comunicación.

3.- Tómas Suárez – Vértiz

El menor de sus hijos siempre fue también uno de sus mayores orgullos. Tomás cumplió en 2022 la mayoría de edad, es decir 18 años, y su padre le dedicó una carta que generó un gran debate en redes sociales.

Pero más allá de lo que las cámaras pueden decir, Tomás siempre ha mostrado una gran cercanía con PSV durante cada entrevista que brindaba ante losme

Tomás Suárez-Vértiz es el menor de sus hijos (Foto: Pedro Suárez-Vértiz / Instagram)

“Siempre me he considerado una persona con iguales privilegios que los demás. Ser conocido nunca me afectó. Pero sí me dio un privilegio: encontrar en una computadora vieja, un video de mi hijo Tomás bailando una canción mía. Gracias Dios. Buenos días y feliz Día del trabajador”, recordó Pedro en una ocasión sobre la cercanía con su hijo.

LA RELACIÓN DE PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ Y SU ESPOSA

A lo largo de los años, el oriundo de Bellavista ha contado la gran historia de amor que construyó con su esposa Cynthia. Para Pedro Suárez-Vértiz no hay duda: ella siempre fue, es y será el gran amor de su vida.

“Gracias por estar a mi lado siempre, Cynthia. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas, y te admiro por eso. Que tal travesía, ¿no?, amor. Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también, y eso es injusto”, le dijo el rockero tiempo atrás mediante una publicación en Facebook.

Pedro Suárez-Vértiz Y Cynthia Martínez juntos (Foto: Pedro Suárez Vértiz / Instagram)

Sea como fuere, parece que esta historia de amor llegó a su fin este 28 de diciembre de 2023. ¡Descansa en paz, Pedrito!

