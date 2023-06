Después del lanzamiento de “La sirenita”, “Pinocho”, “Mulán” y otras adaptaciones live-action de películas animadas, podríamos imaginar que Disney apostaría por ideas originales en sus próximos proyectos. Sin embargo, parece que el estudio no tiene la intención de dejar atrás aquellas franquicias que se han convertido en todo un clásico para la compañía.

En ese sentido, la empresa ha anunciado el estreno de diversas producciones en “imagen real” de exitosos títulos como “Hércules”, “Moana” y “Lilo & Stitch”, así como secuelas de cintas en este formato.

Pero, ¿estos largometrajes estarán a la altura de las obras originales? Esperamos averiguarlo muy pronto. En las siguientes líneas, Mag te presenta la lista completa de películas live-action que prepara Disney.

LAS 13 PELÍCULAS LIVE-ACTION DE DISNEY QUE SE ESTRENARÁN PRÓXIMAMENTE

1. “Snow White” (2024)

“Snow White and the Seven Dwarfs” (”Blancanieves y los siete enanos”, en español) es la adaptación de la película de 1937. Ese fue el primer largometraje animado sobre princesas de Disney, basado en el famoso cuento de los Hermanos Grimm.

La producción está protagonizada por las actrices Rachel Zegler (Blancanieves) y Gal Gadot (La madrastra). Además, se sabe que el intérprete Andrew Burnap las acompaña en el reparto.

Rachel Zegler interpreta a Blancanieves en película de Disney (Foto: @rachelzegler / Instagram)

2. “Mufasa: The Lion King” (2024)

En el 2019, Disney lanzó el live-action de “The Lion King” (”El Rey León”), dirigido por Jon Favreau. Ahora, el galardonado cineasta Barry Jenkins le toma la posta en su precuela. Este film narra la historia de origen del padre de Simba, Mufasa, explorando su infancia al crecer con su hermano Scar.

Las estrellas Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timon), Aaron Pierre (Mufasa), Kelvin Harrison Jr. (Taka) y John Kani (Rafiki) han sido anunciadas como parte del elenco de voz.

Mufasa y el pequeño Simba, en el live-action de 2019 (Foto: Disney)

3. “Moana” (2024)

Este proyecto fue inesperado, si consideramos que la obra original (también conocida como “Vaiana”) recién se estrenó en el 2016. No obstante, el actor Dwayne “La Roca” Johnson se mostró entusiasmado con la idea.

Hasta el momento, se sabe que esta será una serie animada musical en la que Moana y sus amigos continuarán explorando el Pacífico Sur. Vale precisar que Auli’i Cravalho, actriz protagonista del film animado, ha descartado su participación en la producción.

Dwayne Johnson en el video anunciando la realización del live-action de "Moana" (Foto: Disney)

4. “Lilo & Stitch” (2024)

“Lilo & Stitch” se estrenó en el 2002 y, desde entonces, se ha lanzado una secuela, series sobre sus personajes y muchísimos proyectos derivados. Por ello, no sorprende que se esté preparando este live-action. Se ha anunciado que los actores Maia Kealoha, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen y Zach Galifianakis son miembros de su reparto.

“Lilo & Stitch” es una famosa cinta del 2004 (Foto: Disney)

5. “The Aristocats”

El músico Questlove ha sido seleccionado como el director del live-action de “Los aristogatos”, la fantástica cinta de 1970 que sigue a una familia de felinos parisinos que luchan por regresar a casa. El largometraje tiene un guion de Keith Bunin y Will Gluck.

"Los aristogatos" es una famosa película del estudio (Foto: Disney)

6. “El jorobado de Notre Dame” (2024)

“El jorobado de Notre Dame” de 1996 es una gran adaptación de la novela “Nuestra señora de París” de Víctor Hugo. En el 2024, Disney lanzará la historia de Quasimodo, Esmeralda y el juez Frollo en live-action. Esta vez, con un libreto de David Henry Hwang.

Disney prepara nueva versión de "El Jorobado de Notre Dame" con actores reales (Foto: Disney)

7. “Bambi”

“Bambi” (1942) es otro de los clásicos que marcó la infancia de muchas personas (cómo olvidar aquella conmovedora escena donde el pequeño ciervo descubre la muerte de su madre). Ahora, será llevada a la pantalla grande en formato de “imagen real”, gracias al guion de Lindsey Beer, Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster.

Bambi junto a su fallecida madre, una de las escenas más famosas de la película (Foto: Disney)

8. “The Jungle Book 2” (2026)

Jon Favreau dirige la secuela del live-action que estrenó en el 2016. Así, “El libro de la selva 2” continúa narrando la historia de Mowgli. Vale precisar que el film original se lanzó en 1967 y se basa en el libro del autor Rudyard Kipling.

"The Jungle Book" lideró la taquilla estadounidense en su año de estreno (Foto: Disney)

9. “Hércules”

“Hércules” de 1997 fácilmente ingresa a la lista de mejores películas de Disney de todos los tiempos. Con personajes entrañables, canciones memorables y un villano icónico, la cinta de John Musker y Ron Clements es maravillosa. Su adaptación live-action, ¿superará las expectativas? Pues, se sabe que aún está en proceso de desarrollo.

"Hércules" es una de las películas más famosas del estudio (Foto: Disney)

10. “Cruella 2”

Emma Stone retorna en “Cruella 2″ como la famosa diseñadora de modas que conocimos originalmente en “101 dálmatas” (1961). Tras la adaptación protagonizada por Glenn Close en 1996, las cintas del director Craig Gillespie exploran lo que ocurrió con el personaje durante su juventud. Por ello, el reboot fue tan bien recibido por la crítica y la audiencia.

Emma Stone es la protagonista de "Cruella" (Foto: Disney)

11. “Aladdin 2″ (2025)

En el 2019, Guy Ritchie estrenó el live-action de “Aladdin”, protagonizado por Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith. En el 2025, el cineasta tiene planeado lanzar una secuela centrada en el príncipe Anders.

La versión live-action de “Aladdin” superó en la taquilla a la película original (Foto: Disney)

12. “Merlín”

“The Sword in the Stone” (”La espada en la piedra” en español) fue un exitoso proyecto de Disney estrenado en 1963. Ahora, uno de sus personajes principales tendrá su live-action: el poderoso mago Merlín.

Merlín es una de las figuras principales de “The Sword in the Stone” (Foto: Disney)

13. “Tinker Bell”

Finalizamos esta lista con una adaptación de un personaje de “Peter Pan” (1953) que se volvió la estrella de su propia franquicia. Campanilla (también conocida como Campanita) deja las versiones animadas y ahora será la figura principal de un live-action que contaría con la participación de la estrella Reese Witherspoon.