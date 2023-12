El 2023 fue un buen año para el cine: no solo tuvimos el estreno de interesantes proyectos de directores de renombre, sino que también se resolvieron las justas demandas de los gremios de actores y guionistas en huelgas históricas de Hollywood. Y, si bien estas protestas retrasaron algunos lanzamientos, lo cierto es que los números de la taquilla mundial respaldaron a varios largometrajes. ¿Quieres conocer a los más importantes? Pues, a continuación, te presento la lista de 10 películas más taquilleras del 2023.

Vale precisar que este año también marcó un memorable hito en la historia del cine, ya que las tres cintas con mayor recaudación del 2023 no son secuelas ni remakes... algo que no pasaba desde el 2001, con “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” y “Monsters, Inc”.

Además, a diferencia de otros repasos anuales, solo hay dos películas de superhéroes en el listado: títulos como “The Flash”, “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, “The Marvels”, “Shazam! Fury of the Gods” y “Blue Beetle” quedaron lejos de los primeros lugares. ¿Será el fin del éxito del género?

¿CUÁLES SON LAS 10 PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DEL 2023?

10. “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

La famosa franquicia de acción lanzó su séptima película, titulada “Misión: Imposible: Sentencia mortal - Parte uno”. Bajo la dirección de Christopher McQuarrie, está protagonizada por Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames y Rebecca Ferguson.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $567,535,383

¿De qué trata? Ethan Hunt y su equipo de la IMF se embarcan en su misión más peligrosa: rastrear una nueva arma terrorífica que amenaza a toda la humanidad, antes de que caiga en manos de un misterioso y poderoso enemigo.

¿Cómo ver la película? “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” está disponible para alquilar o comprar en iTunes y Amazon.

9. “The Little Mermaid”

Pese a las críticas en contra de su protagonista Halle Bailey, la versión live-action de “La sirenita” es la encargada de traer a Walt Disney Pictures a la lista. En su elenco, también se encuentran estrellas como Jonah Hauer-King, Javier Bardem y Melissa McCarthy.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $569,626,289

¿De qué trata? Ariel es una joven y soñadora sirena, hija del Rey Tritón, que está cansada de su vida como princesa bajo el mar. Su mayor deseo es abandonar el fondo marino y tener una vida normal y apacible en la superficie. La bruja Úrsula descubre su anhelo y, por eso, le ofrece un cuerpo totalmente humano... a cambio de su preciosa voz.

¿Cómo ver la película? “The Little Mermaid” está disponible en Disney Plus.

8. “The Wandering Earth 2”

Más allá del cine de Hollywood, China es una de las grandes industrias del mundo del entretenimiento. Así, esta cinta de Frant Gwo gozó del respaldo del público y logró ser la representante de su país para competir por una nominación en la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2024.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $604,460,538

¿De qué trata? Los humanos construyeron enormes motores en la superficie de la Tierra para encontrar un nuevo hogar. Pero el camino al universo es peligroso... Entonces, con el fin de salvar a nuestro planeta, los jóvenes tienen que dar un paso al frente para iniciar una carrera contrarreloj de vida o muerte.

7. “Full River Red”

La segunda representante china de la selección es “Man Jiang Hong”, un film de Zhang Yimou que combina el drama, la comedia y la intriga a lo largo de sus 159 minutos de metraje.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $673,596,577

¿De qué trata? Un peón intenta deshacerse de un ministro traidor, Qin Hui, cuando dirige un ejército a la frontera para hablar con una misión Jurchen.

6. “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Spider-Man: A través del Spider-Verso” es la primera representante del cine de animación y de superhéroes de la lista. Está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson, y cuenta con las voces originales de Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry y Oscar Isaac.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $690,516,673

¿De qué trata? Después de reunirse con Gwen Stacy, Miles Morales es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su existencia.

¿Cómo ver la película? “Spider-Man: Across the Spider-Verse” está disponible en HBO Max (Latinoamérica), Netflix (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

5. “Fast X”

“Rápidos y furiosos X”, la décima entrega de la icónica saga de acción, está protagonizada nuevamente por Vin Diesel. A él lo acompañan figuras como Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Ludacris.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $714,414,576

¿De qué trata? Dom Toretto y su familia se enfrentan a su oponente más mortífero hasta el momento: una amenaza aterradora de las sombras del pasado, alimentada por una sed de venganza y decidida a destrozar todo lo que Dom ama.

¿Cómo ver la película? “Fast X” está disponible en Peacock (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

4. “Guardians of the Galaxy Vol. 3”

Antes de hacerse cargo de DC Studios, James Gunn se despidió del MCU con “Guardianes de la galaxia Vol. 3″, el digno cierre de la divertida trilogía de superhéroes.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $845,555,777

¿De qué trata? La querida banda de los Guardianes se instala en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos.

¿Cómo ver la película? “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ está disponible en Disney Plus.

3. “Oppenheimer”

El cine de Christopher Nolan ocupó un meritorio tercer lugar, algo extraordinario para una película que llega a los 180 minutos de metraje. Cabe resaltar que el reparto incluye a Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon y Florence Pugh.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $953,715,528

¿De qué trata? Se centra en el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. La película lleva a las audiencias a la paradoja del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

¿Cómo ver la película? “Oppenheimer” está disponible para alquilar o comprar en iTunes y Amazon.

2. “The Super Mario Bros. Movie”

La segunda película animada del listado superó la cifra del billón de dólares, convirtiéndose en un éxito inmediato de Illumination Entertainment. La cinta llevó la experiencia de un icónico videojuego de Nintendo a la pantalla grande, con las voces originales de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $1,363,361,989

¿De qué trata? Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi.

¿Cómo ver la película? “The Super Mario Bros. Movie” está disponible en HBO Max (Latinoamérica), Netflix (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

1. “Barbie”

La lista es liderada por “Barbie”, el fenómeno cinematográfico de Greta Gerwig que superó ampliamente el billón de dólares de taquilla. En su variado elenco, se encuentran estrellas como Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Will Ferrell y Michael Cera.

¿Cuánto dinero recaudó en la taquilla del 2023? $1,441,807,871

¿De qué trata? Barbie vive en Barbieland donde todo es ideal y lleno de música y color. Un buen día decide conocer el mundo real. Cuando el CEO de Mattel se entera, tratará de evitarlo a toda costa y devolver a Barbie a una caja.

¿Cómo ver la película? “Barbie” se estrena en HBO Max el 15 de diciembre del 2023.

