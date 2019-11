Pese a estar alejado de la televisión, Rodrigo González, ‘Peluchín’, se pronunció sobre la comunicación telefónica de Gisela Valcárcel con el programa “Magaly TV: La Firme”, que conduce Magaly Medina, donde negó que ella fuera la responsable de que Tula Rodríguez y Susan Ochoa no participaran en la Teletón.

Tal como lo hace últimamente, ‘Peluchín’ compartió unos videos en sus Stories de Instagram para hablar del hecho ocurrido anoche y que sorprendió a más de uno, ya que la popular ‘Señito’ prefirió declarar en un programa de la competencia que en alguno su propio canal.

“Ayer todos vimos la llamada de Gisela (Valcárcel) al programa de Magaly (Medina)… ¿Qué pasó ahí? No sé, es la primera vez como que yo siento, huelo, que se ha visto desenmascarada y que esa ‘ancla’ a la que se referían es ella”, manifestó inicialmente el exconductor de “Válgame Dios”.

‘Peluchín’ destacó el profesionalismo de Gisela Valcárcel y aseguró que su presencia es fundamental en un evento como la Teletón “pero precisamente y no por eso, puede decidir que otras figuras o integrantes de otras casas televisoras que tengan ganas de participar y ella ponga condiciones”.

“No estamos discutiendo aquí que ella tiene -como todos los que quieren ir allí un buen fin que es ayudar- pero no es un evento para que se luzca ella sola y todo esto que ocurre a su alrededor genera malestar y ella tiene que aprender a reconocerlo”, agregó.

Para Rodrigo González, la llamada de Gisela Valcárcel ha sido para dejar ver algo así como “aquí no pasó nada y si pasó yo no me enteré. ¡No pues!”. “Ella ha hecho todo estratégicamente para que parezca que todo esto pasó y ella no sabía”, agregó.

“O sea, mandan a sacar todo un opening todo lo que habían ensayado, no viene todo tu canal y tú ¿no te enteraste? Ya pues Gisela, no subestimes a la gente ¡No te pases! No supiste ni cómo justificar (lo que hizo) cuando Magaly te preguntaba y te metiste a hacer metáforas que solo tú entiendes”, indicó.

Finalmente González reveló: “Lo que a mí me han contado, es que en América TV están muy molestos porque ella ha llamado -porque esta vez no le importó nada- (…) al programa de la competencia a aclarar esto y a limpiarse”, y señaló que hoy en “En boca de todos”, “Tula va a desmentir esto o va a decir lo que realmente pasó”.

